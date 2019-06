“Sto tornando in Italia come una donna libera” lo scrive Amanda Knox sul suo profilo

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “Stoinunalibera”: losul suoTwitter. La giovane americana aveva lasciato il Paese all’inizio di ottobre del 2011 dopo essere stata assolta dalla Corte d’assise d’appello di Perugia dall’accusa di avere partecipato all’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher.Sentenza con la quale era stata disposta la scarcerazione di lei e di Raffaele Sollecito.

