L' ultimatum dell' Europa all' Italia | Saremo rapidi su procedura di infrazione

Inter-Empoli - l’ultimatum dei tifosi : il durissimo comunicato della Curva Nord : ”Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i coglioni”. E’ questo l’inizio del messaggio della Curva Nord dell’Inter alla squadra nerazzurra, in vista del decisivo match di campionato contro l’Empoli che potrebbe portare la qualificazione in Champions League. ”Noi daremo tutto per sostenere l’Inter ma se fallirete l’obiettivo, la battaglia non sara’ piu’ per allontanare ...

Nucleare Iran - ultimatum di Rohani : risposta in 60 giorni o riparte l'arricchimento dell'uranio : Due mesi di tempo. Se Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania “non renderanno operativi i loro impegni, in particolare nel settore petrolifero e bancario, l’Iran smetterà di limitare le sue attività di arricchimento dell’uranio. Il presidente Hassan Rouhani ha annunciato la decisione presa dal Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale in un discorso al Parlamento trasmesso dalla tv di stato ...