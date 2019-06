Emergenze e sicurezza | protocollo d’intesa tra ENAV e Protezione Civile

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) E’ stato sottoscritto oggi a Roma iltra, Società nazionale per l’assistenza al volo, e il Dipartimento dellaper favorire un ulteriore sviluppo dei reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di ottenere la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito delle operazioni aeronautiche funzionali alle attività die diaeronautica, in particolare è delineato un modello di cooperazione volto ad identificare gli ambiti e gli scenari in cui possa essere incrementato il supporto operativo reciproco. Il, siglato dal Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, e dal Presidente dell’, Nicola Maione, prevede, tra gli obiettivi di interesse comune, lo sviluppo di un disciplinare tecnico-operativo in cui vengano stabilite efficaci modalità di comunicazione di informazioni relative a situazioni ...

GiovanniTusa1 : RT @iessolutions: Utilizzo dei droni nelle emergenze: potenzialità, scenari operativi e vantaggi al servizio della sicurezza dei cittadini… - Raffaella017 : @santini1965 @vietvinc @alexfa33658899 @SaruZz84 Per un adeguamento delle leggi in materia di sicurezza e tutela de… - Petartrzz : RT @vitalbaa: Prima di fare nuove leggi - attività costosa - servirebbe dimostrarne ex ante l’utilità. Legittima difesa, e non solo. Leggi… -