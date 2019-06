wired

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La bella stagione si è fatta attendere parecchio quest’anno ma finalmente pare sia arrivata. Celebriamola nel tempio numero uno del divertimento acquatico, cioè la. Sia che ne abbiate una interrata in giardino sia che la stiate gonfiando sul terrazzo, tutto va bene in materia di swimming pool, anche essere assidui frequentatori di quelle pubbliche o di quella del vicino. In tutti i casi, la cosa fondamentale è accessoriarla a dovere. Il mercato pullula diper “piscinofili”: dallo scivolo gonfiabile con sistema integrato di canalizzazione dell’acqua per emettere schizzi e fare scivolare più velocemente i bagnanti fino allo speaker waterproof per ascoltare musica a bordo vasca o addirittura sott’acqua, il divertimento è assicurato a ogni livello. E per i proprietari di piscine indoor o outdoor che siano, esistono tanti accessori perfetti per una manutenzione e una sicurezza ...

MilanoCitExpo : 11 gadget intelligenti per divertirsi in piscina #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Sinfotech_IT : #RT @ItRfid: Etichette intelligenti ci avviseranno quando il cibo è scaduto? - ItRfid : Etichette intelligenti ci avviseranno quando il cibo è scaduto? -