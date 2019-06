Smart Fortwo - La Final Collector' s Edition debutta a Roma

quattroruote

(Di martedì 11 giugno 2019) Passo daddio, ieri sera a, per lultimadotata di motore a combustione interna, la#21, svelata in anteprima italiana all'Urban Mobility Store di via Cola di Rienzo.Già prenotati i cinque esemplari per lItalia. Saranno prodotti solo 21 esemplari di questa special, di cui 5 riservati al mercato italiano. Lauto è già introvabile: nonostante il prezzo di 51.600 euro tutti i modelli disponibili in Italia sono già stati prenotati.Look Brabus e firma dautore. Lacabrio è spinta da un motore turbobenzina da 90 CV abbinato al cambio automatico twinamic ed è proposta in una livrea bicolore yellow black, realizzata dal designer industriale Konstantin Grcic in collaborazione con la Brabus. Lallestimento prevede dettagli estetici Brabus, cerchi specifici, volante sportivo multifunzione a tre razze, pedaliera Brabus d'acciaio, display da 7" con ...

