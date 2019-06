Milan | i rossoneri si inseriscono nella trattativa per Barella

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Benché il calciomercato della Serie A inizierà solamente il 1 luglio, data alla quale mancano quasi tre settimane, i rumors e i gossip di mercato iniziano già ad entrare nel vivo. Ormai dalla fine del campionato l'interessamento dell'Inter per il calciatore del Cagliari Calcio Nicolòè cosa ben nota agli esperti del settore e, nonostante ufficialmente non sia possibile firmare nessun contratto, squadre e giocatore stanno già iniziando a intavolare le trattative. In quest'ultimo periodo si è parlato tanto diall'Inter, che avrebbe offerto al Cagliari per il centrocampista 35 milioni più alcune contropartite tecniche: Eder, che pare abbia accettato di tornare in Italia, ma che non sarebbe convinto dell'ingaggio proposto dai rossoblù, Bastoni e Dimarco. Il presidente della società sarda Tommaso Giulini si è recato in questi giorni ao per concludere di persona la ...

