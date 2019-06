ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) L’estate è appena iniziata e il djha dato la notizia peggiore per il popolo della notte: ha avuto un grave infortunio ea breve, motivo per cui è stato costretto ad annullare tutti i concerti in programma nei prossimi mesi. Il 23enne musicista e produttore discografico olandese ha avuto un incidente durante l’ultima esibizione a Las Vegas il 25 maggio scorso e si è procurato uno strappo ai legamenti della caviglia destra. FQ Magazine Grande Fratello, vincea Nasoni: è lei la “ragazza con il cuore di latta” di Irama Orasottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, come lui stesso ha spiegato in un post su Instagram: “Sono distrutto dal fatto che devo cancellare questi spettacoli visto che niente mi rende più felice ...

FQMagazineit : Martin Garrix dovrà essere operato: “Se non lo faccio ora potrei avere danni permanenti”. Cancellati tutti i concer… - RobertoBurioni : @Assurdo @insanadimenta Non ballo e non so cosa sia o chi sia Martin Garrix, a La Jolla non ci sono lettini. - CceroSoares : Quanto nosso gosto musical é parecido? 10%- Avicii 10%- Martin Garrix 10%- Lacosh 10%- Kygo 10%- Travis Scott 10%-… -