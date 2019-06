GF 16 | Daniele parla di un incidente prima della finale | Erica gli dice di stare zitto

Gf - Martina e Daniele nuova crisi : “Non vengo più a parlarti” : Grande Fratello news, Daniele e Martina di nuovo lontani: una storia d’amore non ci sarà mai Sembrava essere tornato il sereno per Martina e Daniele del Gf 16, e invece il giovane tutto muscoli continua a evitare e a trattare con sufficienza “la ragazza dal cuore di latta”. La maggior parte dei concorrenti hanno notato […] L'articolo Gf, Martina e Daniele nuova crisi: “Non vengo più a parlarti” proviene da ...

Daniele Interrante al Grande Fratello 16 per parlare con Francesca De Andrè : Al Grande Fratello 16 Daniele Interrante si prepara ad entrare per parlare con la sua ex Francesca De Andrè A ‘Domenica Live’, Barbara D’Urso ha parlato delle foto che ritraggono Giorgio Tambellini in compagnia dell’influencer Rosi Zamboni. Daniele Interrante è certo che Francesca De André prenderà malissimo la notizia che il suo fidanzato è stato … Continue reading Daniele Interrante al Grande Fratello 16 per parlare con Francesca De ...

Grande Fratello 16 - Daniele Interrante parla di Guendalina Canessa e Francesca de Andrè a Domenica Live : Dopo l'infervorato scontro avuto tra le due litiganti Guendalina Canessa e Francesca de Andrè accaduto lo scorso lunedì nella casa del Grande Fratello, il terzo ovvero Daniele Interrante commenta quanto avvenuto.Andiamo per ordine, la miccia tra Guendalina e Francesca si è accesa non appena la prima ha messo piede nella casa nel ruolo di disturbatrice. La Canessa ritiene che la figlia di Cristiano de Andrè aveva iniziato la storia ...

Frasi culTV : Achille Lauro a X Factor - Daniele Liotti torna a Un passo dal cielo - parlano Simona Ventura - Alessandra Celentano e Carolyn ... : Dopo tanta cronaca e politica mi divertirebbe sperimentarmi su un terreno diverso, un serale di infotainment vero, spinto. Mi è arrivato qualcosa all'orecchio e devo dire che mi piacerebbe', da ...

GF16 - Francesca De Andrè parla del suo ex Daniele Interrante : “Mi facevo carico di tutto - lui è debole…” : Grande Fratello, Francesca De Andrè si lascia andare e perla del suo ex Daniele Interrante, del rapporto che aveva con la figlia di Daniele e Guendalina e del suo attuale fidanzato parlando della sua relazione con l’ex tronista ha detto: “Con Daniele c’è stato all’inizio un vortice di passione, ma c’erano troppi problemi. Lui è più debole di me e io … Continue reading GF16, Francesca De Andrè parla del suo ex Daniele Interrante: “Mi ...

GF - insulti omofobi di Daniele Dal Moro ai danni di Imparato : 'Parlavo con la ch***a' : La sedicesima edizione del Grande Fratello per questa prima parte è stata caratterizzata dai numerosi litigi tra i concorrenti, nonostante siano passate solamente tre settimane dal suo esordio. Questa volta si sono resi protagonisti di uno scontro piuttosto acceso Cristian Imparato e Daniele Dal Moro. L'imprenditore veneto, in particolare, è finito nell'occhio del ciclone per un insulto nei confronti del suo coinquilino. Duro attacco di Daniele ...