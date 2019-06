E3 2019 | mostrato un trailer dedicato ad Outriders

E3 2019 : mostrato un inedito trailer dedicato a Zombie Army 4 Dead War : Verso la metà del PC Gaming Show, il palco dell'evento ha ospitato Zombie Army 4 Dead War e la sua armata di nazisti non morti. E' stato mostrato un corposo trailer che vede un gruppo di sopravvissuti lottare per la vita in una città devastata dalla guerra. Alla fine del trailer è stato inoltre annunciato che verrà mostrato una sezione di gameplay domani 11 giugno. Come al solito, di seguito potete trovare il trailer dedicato.Leggi altro...

E3 2019 : Tales of Arise sarà disponibile nel 2020 - mostrato un nuovo trailer : A quanto pare i recenti rumor riguardanti il nuovo capitolo di Tales of (storica saga di JRPG) sono stati confermati, infatti durante la sua conferenza E3 2019, Microsoft ha annunciato Tales of Arise. Al momento è stato presentato un breve trailer (che trovate qui sotto), oltre alla conferma che il gioco sarà pubblicato in un generico 2020.Leggi altro...

Secondo teaser trailer per Outriders - il misterioso gioco di Square Enix che sarà mostrato all'E3 2019 : Square Enix ha pubblicato il Secondo teaser trailer per il suo nuovo gioco che sarà rivelato durante la conferenza all'E3 2019, Outriders, riporta DSOGaming. Analogamente al primo teaser, questo Secondo mostra solo un personaggio umano in quella che sembra essere una camera criogenica.Da quanto abbiamo appreso finora, Outriders potrebbe essere il nuovo gioco tripla A su cui People Can Fly sta lavorando. Poco fa, il team ha annunciato di aver ...

Star Wars Jedi : Fallen Order sarà mostrato anche alla conferenza E3 2019 di Microsoft : Sapevamo già che avremmo dato un'occhiata all'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order di EA e Respawn questo sabato all'EA Play, ma ora sembra che otterremo un ulteriore sguardo al gioco nel prossimo weekend, riporta Dualshockers.Come comunicato dall'account ufficiale Xbox su Twitter, Star Wars Jedi: Fallen Order sarà presente alla conferenza di Microsoft che si terrà domenica 9 giugno. Ulteriori dettagli su ciò che verrà mostrato non sono ...

Star Wars Jedi : Fallen Order sarà mostrato alla conferenza E3 2019 di Microsoft : Sapevamo già che avremmo dato un'occhiata all'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order di EA e Respawn questo sabato all'EA Play, ma ora sembra che otterremo un ulteriore sguardo al gioco nel prossimo weekend, riporta Dualshockers.Come comunicato dall'account ufficiale Xbox su Twitter, Star Wars Jedi: Fallen Order sarà presente alla conferenza di Microsoft che si terrà domenica 9 giugno. Ulteriori dettagli su ciò che verrà mostrato non sono ...

Outriders è il nuovo e misterioso gioco di Square Enix - sarà mostrato all'E3 2019 : Square Enix ha recentemente pubblicato un trailer relativo ad Outriders, nuovo e misterioso titolo che sarà uno dei protagonisti dell'E3 2019.Come riporta Twinfinite, in realtà è dallo scorso mese che la compagnia ha iniziato a pubblicare alcuni post decisamente criptici al riguardo, con cui siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di una spedizione sul pianeta Enoch. Tutti questi indizi sembrano culminare con la pubblicazione odierna, che ...

Giro d’Italia 2019 - Eusebio Unzué : “Finora Carapaz ha dimostrato di essere il più forte. Nibali è imprevedibile” : Mancano solamente tre tappe alla fine del Giro d’Italia 2019, le frazioni decisive per le sorti del podio e la conquista della maglia rosa. Attualmente il team Movistar risulta essere la squadra più forte di tutte, quasi imbattibile. Una formazione che sta padroneggiando la corsa con la leadership di Richard Carapaz e l’ottima condizione di Mikel Landa, che in questo momento si trova al quarto posto della classifica generale. Dietro ...