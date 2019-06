Virginia Tomarchio e Vincenzo Di Primo | nuovo amore ad Amici? L’indiscrezione

tvzap.kataweb

(Di lunedì 10 giugno 2019) Dadi Maria De Filippi è nata una nuova coppia? Il quarto classificato dell’edizione 2019 del talent show di Canale 5,Di, e la ballerina professionista(a sua volta arrivata terza nell’edizione numero 14 ed ex fidanzata di Cristian Lo Presti) hanno condiviso delle storie su Instagram tra l’8 e il 9 di giugno in cui li si vedeva chiaramente partecipare alla stessa festa insieme. Da qui, ovviamente, sono iniziate tutte le ipotesi del caso che parlano di come sia sbocciato l’tra i due ballerini, visto l’atteggiamento molto intimo tra i due che, però, al tempo stesso, sono notoriamente moltoda diversi anni. Screenshot del profilo ditratto da FanPageDi: unad? In realtà finché almeno uno dei diretti interessati non confermerà che sia attualmente ...

infoitcultura : Vincenzo Di Primo di Amici 2019 intimo con Virginia Tomarchio, ballerina che fece il talent nel 2015 - infoitcultura : Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchio stanno insieme? Foto e “Love” su Instagram - mylife_istrash : Virginia Tomarchio buongustaia: - Cristian Lo Presti - Amilcar Moret Gonzales - Vincenzo di Primo #amici19 -