Sarri-Juve | annuncio entro 48 ore Higuain nodo decisivo col Chelsea

Juventus : Cancelo via - i possibili sostituti per Sarri - fra questi Emerson Palmieri : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, sarà molto importante per la dirigenza bianconera lavorare sulle cessioni, in quanto l'approvazione del bilancio prevista per fine giugno dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. I possibili partenti della rosa bianconera potrebbero essere diversi, su tutti spiccano i nomi di Joao Cancelo, Alex Sandro, Sami Khedira, Douglas Costa e Mario Mandzukic. E proprio ...

Sarri alla Juve : la rivoluzione tradita : “La conquista del potere non conclude la rivoluzione ma la apre soltanto.” (Lev Trotsky) Sarrismo “concezione del gioco del calcio propugnata da M. Sarri fondato sulla velocità e la propensione offensiva.” Partendo dall’analisi propedeutica di questo neologismo per la comprensione esatta dell’essenza di questo sistema di gioco Chi ha vissuto la realtà del triennio napoletano è consapevole che questa definizione risulti in qualche modo ...

Allenatore Juventus - Sarri prepara le prime mosse e pensa già al suo staff [DETTAGLI] : Mancano ormai pochi dettagli perché Maurizio Sarri diventi il nuovo Allenatore della Juventus. Il tecnico toscano prepara le prime mosse da casa sua a Figline Valdarno dove si trova in attesa della risposta del Chelsea. Con Sarri potrebbe arrivare Emerson Palmieri, che sarebbe il perfetto sostituto di Alex Sandro in caso di partenza del brasiliano. Accanto alle valigie di Emerson e Sarri c’è quella di Higuain, che non sarà riscattato ...

Juve - Higuain potrebbe essere la chiave di svolta per liberare Sarri : A poco meno di un mese dall'esonero di Massimiliano Allegri la Juventus non ha ancora annunciato il suo erede perché il tecnico designato, Maurizio Sarri, non è stato ancora liberato dal Chelsea. Il tempo per ottenere la rescissione sembrerebbe essere arrivato, eppure finché non ci sarà l'ufficialità molti temono che qualcosa non vada per il verso giusto, visto che il proprietario dei blues Roman Abramovic e il direttore generale Marina ...

Calciomercato Juventus – Emerson impressiona con l’Italia : può arrivare insieme a Sarri : Emerson Palmieri stuzzica l’interesse della Juventus: i bianconeri bussano nuovamente alla porta del Chelsea dopo la richiesta relativa a Maurizio Sarri La Juventus è a caccia di tasselli importanti per sistemare la difesa, non solo al centro, reparto nel quale Chiellini e Bonucci possono ancora reggere adeguatamente, ma soprattutto sulle fasce. Se a destra Cancelo non sembra dare garanzie difensive, a sinistra Alex Sandro, ogni ...

Amoruso su Sarri alla Juventus : 'Possibile ci sia la sorpresa - qualcosa non quadra' : La Juventus non ha ancora sciolto le riserve sul nuovo allenatore e i tifosi bianconeri sono in attesa di sapere chi prenderà il posto di Massimiliano Allegri. La maggior parte dei media vede Maurizio Sarri come principale candidato alla panchina dei campioni d'Italia. Domani su questo fronte potrebbe essere una giornata molto calda perchè il Chelsea dovrebbe definitivamente liberare il tecnico toscano a quel punto si capirà davvero se la Juve ...

Calciomercato Juventus - tra Sarri e Higuain si inserisce Pogba… : Calciomercato Juventus – I primi due hanno fatto le fortune del Napoli qualche anno fa, si sono rincontrati a Londra e potrebbero farlo anche a Torino, ma solo momentaneamente. Il terzo potrebbe essere un altro ritorno, ma sarebbe un vero e proprio colpaccio. La Juve lavora, ancora c’è da scegliere il nodo allenatore ma si guarda anche alla rosa. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, nella vicenda Sarri ...