Polpette di quinoa alla curcuma con radicchio e noci

(Di lunedì 10 giugno 2019)diconUno psudocereale molto versatile, ricchissimo di acidi grassi insaturi, di Omega 3, ferro, tantissimo calcio e proteine. Una ricetta ideale anche per chi soffre di celiachia. Questa gustosissima ricetta ha come protagonista uno speciale pseudocereale, la. Proveniente dal Sud America, si presenta fisicamente con dei granellini molto sottili, il cui volume raddoppia una volta cotti. A livello nutrizionale, è ricchissima di acidi grassi insaturi (importanti per la nostra salute per mantenere bassi i livelli di colesterolo), gli Omega 3, il ferro, tantissimo calcio, proteine (all’incirca l’11%, paragonabile quindiquantità di proteine dei latticini) e tanta fibra, che è amica dell’organismo. Laè considerato un alimento davvero speciale per la sua versatilità: oggi ve la proponiamo sotto forma dima la si può ...