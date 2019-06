Finalissima Grande Fratello | Francesca subito a rischio eliminazione con Erica ed Enrico

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Mancano solo poche ore alla finale del16, che questa sera decreterà il nome del vincitore del fortunato reality show condotto da Barbara d'Urso. Sebbene le polemiche non siano mancate per tutto il periodo della messa in onda, gli ascolti sono stati più che soddisfacenti e sono cresciuti settimana dopo settimana, tanto che la padrona di casa ha lasciato chiaramente intendere che la diciassettesima edizione sicuramente ci sarà. Sono sette i concorrenti ancora in gara, tre dei quali apprenderannoil loro destino, essendo al momento già in nomination. Insieme alle loro eliminazioni, l'una dopo l'altra, questa sera si parlerà delle dinamiche che si sono susseguite negli ultimi giorni e di certo non potrà mancare uno spazio dedicato alla tanto chiacchierataDe André....

