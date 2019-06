Fabrizia De André sulla sorella | “Non merita un uomo come Giorgio!”

lanostratv

(Di lunedì 10 giugno 2019) Grande Fratello:Depreoccupata per suaFrancescaDeera stata scelta insieme a suaFrancesca per prendere parte al GF 2019, ma poco prima del suo ingresso scelse di ritirarsi, per potersi dedicare interamente a suo figlio. Nonostante non abbia partecipato al reality, ladi Francesca Deè stata in un certo senso protagonista delle vicende che si sono svolte all’interno della casa. Tra una curiosità e l’altra, infatti, i suoi fan le hanno chiesto se ritiene che sua, una volta terminata la sua esperienza televisiva al GF 2019, possa ritornare con Giorgio Tambellini, suo ex fidanzato che l’ha ripetutamente tradita mentre lei era nella casa. E’ la mia paura… nonunGiorgio Tambellini ha replicatoDe. In più di un’occasione, anche da Barbara d’Urso ...

Caterin16752552 : RT @cynthia87italy: Fabrizia de Andrè riguardo Francesca e Gennaro: 'l'amore non è bello se non è litigarello' Ma ancora?!? Finiscila che s… - pomeriggio5 : Ieri è stata una serata dura per Francesca De Andrè, ecco sua sorella Fabrizia pronta a supportarla nella… -