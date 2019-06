Carta reddito di cittadinanza 2019 | la Guida completa all’utilizzo

leggioggi

(Di lunedì 10 giugno 2019) Chi risulta beneficiario deldi, dopo aver ricevuto risposta positiva dall’Inps, devono attendere da Poste Italiane di essere chiamati a rapporto, per ritirare ladiRdc: lo strumento scelto dal Governo per erogare le somme stabilite per ciascun percettore. In pratica ogni beneficiario verrà dotato di questa, gialla e molto simile a una Postepay, sui cui verrà accreditato l’importo che questo potrà spendere per far fronte alle esigenze di vita quotidiane. L’utilizzo dellaRDC ovviamente non è lasciato al libero arbitrio, ma deve seguire delle regole ben precise, per evitare che i percettori la sfruttino per acquisti poco consoni e esterni alla logica della vita quotidiana. Vediamo allora in questatutto ciò che occorre sapere sulladi: chi la ottiene, come la si ottiene, come si ...

DOMPER0 : @sothisispietro @borghi_claudio Io proporrei anche soluzioni elettroniche classiche tipo carta di credito prepagata… - EnricaMaina : @matteorenzi Senti io ho il reddito di cittadinanza, non so come fanno visto che il prelievo di contanti è 100 euro… - m6om7a : @caciara83 @Ivan__soli Con la carta del reddito di cittadinanza va bene? -