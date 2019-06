Barbara d' Urso | chi è la voce choc dei suoi servizi in tv

Pippo Franco Contro Barbara D’Urso - ma Appoggia Pamela Prati! : Pippo Franco, ospite nella trasmissione Storie Italiane, ha attaccato la conduttrice Barbara D’Urso. Per quale motivo? Inoltre il comico giustifica il comportamento di Pamela Prati! Ecco perchè! Nel programma Storie Italiane, condotto dalla bravissima Eleonora Daniele, è approdato in qualità di ospite, Pippo Franco. Al comico è stato chiesto di parlare del Pamela Prati Gate e durante il discorso Pippo ha inveito Contro Barbara ...

Alessandro Salem (direttore contenuti Mediaset) : "Non c'è troppa Barbara d'Urso. Adrian torna a settembre. Nuovi progetti per Toffanin" : Selvaggia Lucarelli ha intervistato per Il Fatto Quotidiano Alessandro Salem, direttore generali dei contenuti per Mediaset. Un colloquio decisamente interessante, che ha svelato alcune delle strategie del Biscione per i futuri palinsesti.Il dirigente ha chiaramente detto che l'operazione legata ad Adrian si è rivelata la più delicata in assoluto nella stagione televisiva: "Pensavamo che il progetto potesse avere un riscontro superiore, ...

Luca Dirisio contro Marco Carta e Barbara D’Urso : “Schifo sia cip sia ciop! Sparite - pagliacci” : Era dai tempi di “Calma e sangue freddo” che non si sentiva parlare di Luca Dirisio. Ora però, il cantante è tornato alla ribalta per il duro attacco che ha lanciato contro Marco Carta e Barbara D’Urso. Il motivo? Il fatto che Carta abbia deciso di raccontare i dettagli dell’arresto e dell’accusa di furto in diretta a Live – Non è la D’Urso. “Cultura e giornalismo! – ha esordito ironicamente Dirisio su ...

Barbara d’Urso lascia Domenica Live? Arriva la decisione di Mediaset : Barbara d’Urso non molla la sua Domenica Live Dopo il grande successo di Live-Non è la d’Urso più di qualcuno ha parlato nei giorni scorsi di un probabile addio di Barbara d’Urso a Domenica Live. Secondo alcune indiscrezioni Mediaset avrebbe chiesto alla conduttrice napoletana di lasciare la Domenica pomeriggio per dedicarsi alla prima serata, dove […] L'articolo Barbara d’Urso lascia Domenica Live? Arriva la ...

“Lo so che ti piace”. Barbara D’Urso - stavolta - resta senza parole : che figura : Siparietto a luci rosse a “Pomeriggio Cinque”. Barbara D’Urso invita il giovanissimo youtuber Denis Dosio a fare un provino per Lory Del Santo, regista del capolavoro trash “The Lady”, e scatta la gaffe degna del primissimo posto dei Nuovi Mostri di “Striscia La Notizia”. Denis Dosio deve cercare di rimorchiare la d’Urso e il ragazzo tanto bello quanto simpatico commette un imperdonabile scivolone: ...

Barbara D'Urso - gaffe a Pomeriggio 5 : sbaglia a lanciare la pubblicità e così non saluta : gaffe in diretta per Barbara D'Urso, la celebre conduttrice che tutti i giorni tiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset con Pomeriggio 5, il talk show campione di ascolti. Proprio nel corso della puntata trasmessa venerdì Pomeriggio in tv, abbiamo visto che la D'Urso è stata protagonista di un piccolo errore tecnico. La conduttrice, infatti, sul finire del programma ha lanciato nuovamente la pubblicità, senza sapere però che in ...

Barbara D'Urso - clamorosa gaffe a Pomeriggio 5 : la regia prova a fermarla ma... Cosa dice in diretta : Barbara D'Urso si è resa protagonista di una gaffe clamorosa. La regina della tv, convinta di lanciare l'ennesima pubblicità di Pomeriggio 5, si è rivolta così al suo pubblico: "Bellissimo, ho quasi scoperto che la feta è formaggio di capra. Ci vediamo tra poco, a dopo!". Per la prima volta niente s

Barbara D'Urso - la regina degli ascolti Mediaset : il suo "metodo" infallibile : Barbara D'Urso, classe 1957, rappresenta la tv 2.0 nonostante i suoi anni; è straordinario come, in quasi vent'anni, sia riuscita a trasformare la prima rete del Biscione e a rivoluzionare il modo di fare televisione, dalla conduzione ai contenuti. Cresciuta a pane, Milano Due, Canale 5, Cologno Mon

Caterina Balivo come Barbara d’Urso? La sua risposta sui social : Vieni da me, Caterina Balivo criticata sui social per gli ascolti: “Stai diventando come la d’Urso” Caterina Balivo ha postato su Instagram una foto con sua figlia Cora in cui, nella descrizione, ha ringraziato il pubblico per il successo della sua trasmissione, Vieni da me, e per il 15% di share raggiunto negli scorsi giorni dal programma. Sui social, ovviamente, ogni scusa è buona per commentare (e a volte anche criticare e ...

Migranti Salvini assente a vertice Ue perché deve andare da Barbara D'Urso : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, notoriamente, si gioca moltissimo del suo peso politico sulla questione dei Migranti, degli sbarchi e delle redistribuzioni. Critica spesso e volentieri l'indifferenza dell'Europa al riguardo. Risulta però che nei vertici europei dei ministri degli interni in cui si discutono proprio simili questioni e i patti effettivi che permettono (bene o male che sia) la redistribuzione, Salvini è mancato ben sei ...

Lettera misteriosa a Live Non è la D'Urso/ Destinatarie : Barbara - Michelazzo e Prati : Una Lettera misteriosa per Barbara D'Urso, Pamela Prati e Eliana Michelazzo. Ad annunciarlo in diretta a Live - Non è la D'Urso è la conduttrice

Pomeriggio 5 - Barbara d'Urso lancia la pubblicità (ma la puntata è terminata) (VIDEO) : Chiusura insolita quella andata in onda oggi a Pomeriggio Cinque. Barbara d'Urso, da sempre abituata a salutare il suo pubblico 'col cuore', stavolta ha dovuto fare a meno del suo solito congedo a causa di un errore capitato sul finale della puntata.La conduttrice al termine di una lunga intervista con il ministro degli Interni e Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini, dopo il consueto oroscopo del venerdì e i tutorial (rubrica fissa ...

Taylor Mega - da Barbara D’Urso - attacca Francesca De André : ‘Gennaro deve svegliarsi’.. : Continua la faida a distanza tra Taylor Mega e Francesca De André. Dopo l’uscita della web influencer dalla Casa del Grande Fratello 16, la figlia di Cristiano De André non ha usato parole carine... L'articolo Taylor Mega, da Barbara D’Urso, attacca Francesca De André: ‘Gennaro deve svegliarsi’.. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pomeriggio 5 - Barbara d'Urso lancia la pubblicità (ma la puntata è terminata) : Chiusura insolita quella andata in onda oggi a Pomeriggio Cinque. Barbara d'Urso, da sempre abituata a salutare il suo pubblico con il cuore, stavolta ha dovuto fare a meno del suo solito congedo a causa di un errore capitato sul finale della puntata.La conduttrice al termine di una lunga intervista con il ministro degli Interni e Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini, dopo il consueto oroscopo del venerdì e i tutorial (rubrica fissa ...