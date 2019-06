Vettel | una pole per i tifosi

Formula 1 – Entusiasmo Ferrari - Binotto : “Vettel meritava la pole! Ora occhio alla gara - abbiamo una missione!” : Mattia Binotto si gode la pole position di Sebastian Vettel in Canada: il team principal della Ferrari però sottolinea come serva dare il massimo soprattutto durante la gara di domani La Ferrari chiude le qualifiche del Gp del Canada in pole position! Sebastian Vettel si piazza davanti a tutti al termine del Q3, strappando la prima posizione a Lewis Hamilton proprio nel giro finale. Terzo posto per Sebastian Leclerc, pronto a mettere ...

Griglia di partenza F1 - GP Canada 2019 : risultato e classifica qualifiche. Sebastian Vettel centra una pole strepitosa davanti a Hamilton - 3° Leclerc - solo 6° Bottas : Il tedesco Sebastian Vettel (Ferrari) si aggiudica la pole position del Gran Premio del Canada 2019 con un ultimo giro strepitoso e precede il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) ed il compagno di squadra monegasco Charles Leclerc. Fantastica quarta piazza per la Renault di Daniel Ricciardo, mentre la terza fila sarà occupata da Pierre Gasly e da un deludente Valtteri Bottas. Clamorosa eliminazione nel Q2 per Max Verstappen, undicesimo, mentre ...

Formula 1 - Vettel lancia la sfida in vista del Gp del Canada : “darò il massimo - è una delle corse più attese” : Il pilota tedesco ha parlato in vista del Gp del Canada, un appuntamento cruciale del Mondiale di Formula 1 dove l’anno scorso il tedesco riuscì a trionfare La scorsa stagione Sebastian Vettel riuscì a vincere il Gran Premio del Canada, partendo in pole position e tagliando per primo il traguardo del circuito di Montreal. Lapresse/Photo4 Arrestò il digiuno di successi della Ferrari su quella pista durato 14 anni, nel quarantesimo ...

Anche a Montecarlo vince Hamilton - Vettel secondo per una penalità : A Montecarlo non si supera, si sa, ma lo spettacolo questa volta non è mancato. Lewis Hamilton e Max Verstappen sono stati i grandi protagonisti, non si sono risparmiati giro dopo giro...

Formula 1 – L’analisi di Binotto dopo Montecarlo : “bravo Vettel - sfortunato Leclerc. Favoriti in Canada? No - Mercedes davanti” : Mattia Binotto analizza la gara di Montecarlo: buona prova di Vettel, Leclerc ha pagato l’errore delle qualifiche. Il team principal della Ferrari ha poi rivolto il pensiero al Canada: “non siamo Favoriti” La gara di Montecarlo regala un sorriso a metà alla Ferrari. Se da una parte Vettel è stato favorito dalla penalizzazione di Verstappen guadagnado la seconda posizione sul podio superando anche Bottas, dall’altra ...

Formula 1 – Webber commenta il confronto Vettel-Leclerc : “Seb sta invecchiando e sente la pressione. Charles è una rockstar” : L’ex pilota Red Bull, Mark Webber, ha commentato il dualismo fra Vettel e Leclerc in casa Ferrari: il primo sta invecchiando, il secondo è una giovane rockstar Situazione complicata in casa Ferrari. La scuderia di Maranello ha subito l’onta di 5 doppiette in altrettante gare da parte della Mercedes, raccogliendo solo le briciole. Per Vettel e Leclerc appena 3° terzi posti complessivi e tanta delusione. Il pilota tedesco sta ...

Vettel e Leclerc vogliono una rimonta stile Liverpool : Da domani Sebastian Vettel e Charles Leclerc saranno protagonisti in pista del quinto round della stagione, il GP di Spagna. I due piloti potranno contare su una SF90 dotata di una nuova power unit e degli ultimi aggiornamenti aerodinamici, dopo che una prima tranche di novità era stata introdotta a Baku due settimane fa. In […] L'articolo Vettel e Leclerc vogliono una rimonta stile Liverpool sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - GP Spagna 2019 : Sebastian Vettel è ancora un top driver? Serve una svolta o il rapporto con la Ferrari rischia di compromettersi… : La Ferrari ha bisogno di un leader, la Ferrari ha bisogno di un condottiero. Lo si è detto in tutte le salse, anche rimpiangendo i tempi del tedesco Michael Schumacher. In quest’ultimo caso il canadese Jacques Villeneuve avrebbe però qualcosa da dire. Vero è che la sensazione di una “Stella polare” mancante c’è, oltre al problema primario di una Ferrari capricciosa ed enigmatica. Siamo alla vigilia del quinto round del ...

F.1 Vettel al Montmelò con una nuova power unit : "Spero sia la volta buona" : La Ferrari fa rotta verso la Spagna, sede domenica 12 del quinto GP del mondiale 2019, per risalire la china e interrompere una doppia astinenza: quella di successi stagionali, ancora a zero, e di ...

Vettel : “Una buona macchina - ma è come un cubo di Rubik” : La Ferrari lascia l’Azerbaijan con il terzo podio della stagione, ma con l’amaro in bocca per non essere riuscita a ottenere un risultato migliore. Sebastian Vettel per la seconda gara di fila si è classificato terzo, mentre Charles Leclerc, dopo l’errore in qualifica che lo ha costretto a partire ottavo, è riuscito a risalire fino […] L'articolo Vettel: “Una buona macchina, ma è come un cubo di Rubik” sembra essere il primo ...

Gp dell'Azerbaigian : una Ferrari troppo indietro per essere vera. E Vettel deve fare di più per la squadra : La quarta doppietta Mercedes, stavolta Bottas davanti a Hamilton , quattro su quattro, la prima volta che succede nella storia della F1. Un record, una festa continua, assordante, insopportabile per ...

Al GP di Baku la Mercedes ha fatto una doppietta. Vettel terzo : Doppietta Mercedes al Gran Premio di Formula uno dell'Azerbaijan a Baku. A trionfare è stato Valtteri Bottas davanti al compagno di squadra Hamilton. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel. Quarto Max Verstappen sulla Force India, quinta l'altra 'rossa' di Charles Leclerc.