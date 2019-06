Ciclismo – Il Gp di Lugano si tinge d’azzurro | trionfa Diego Ulissi | Nibali quinto

Ciclismo - la Bahrain-Merida si prepara al Gp di Lugano : Vincenzo Nibali guida la formazione asiatica : Smaltita la delusione del Giro d’Italia, lo Squalo dello Stretto si prepara al Gp di Lugano in programma domenica in Svizzera Vincenzo Nibali torna in sella alla sua bici, il corridore messinese sarà di scena al Gp di Lugano in programma domenica in Svizzera. LaPresse Smaltita la delusione derivante dal secondo posto ottenuto al Giro d’Italia, vinto da Richard Carapaz, lo Squalo dello Stretto si prepara al Tour de France ...

Ciclismo – Fabio Aru ritrova il sorriso : “domenica sarò in gara al Gp di Lugano” : Fabio Aru torna in gara: domenica il sardo sarà al via del Gp di Lugano insieme a Nibali La stagione 2019 di Ciclismo sembrava compromessa per Fabio Aru: il sardo della UAE si era sottoposto solo un paio di mesi fa ad un intervento chirurgico all’arteria iliaca destra e non erano chiari quali sarebbero stati i suoi tempi di recupero e quando sarebbe potuto tornare a gareggiare. Foto Marco Alpozzi – LaPresse Adesso, finalmente, ...

Ciclismo : Fabio Aru rientra in gruppo - sarà in gara domenica 9 giugno al GP di Lugano : Arrivano finalmente delle buone notizie per Fabio Aru. Reduce da una stagione fallimentare e da un inizio di 2019 altrettanto deludente, lo scalatore della UAE Emirates è fermo da metà marzo. Dopo essersi ritirato dalla Parigi Nizza il corridore sardo si è sottoposto ad una serie di esami che hanno rilevato un’occlusione all’arteria iliaca risolta con un intervento lo scorso 1° aprile. Per Aru si temeva un lunghissimo stop, forse anche per tutta ...

Ciclismo - Fabio Aru torna in gara! Domenica il sardo sarà al via del GP Città di Lugano! : L’annuncio arriva dal sito ufficiale del ciclista sardo: Fabio Aru tornerà in gara Domenica prossima, 9 giugno, nel GP Città di Lugano. Il capitano della UAE Emirates torna ad indossare il dorsale di gara a poco più di due mesi dall’operazione all’arteria iliaca, resasi necessaria per permettere un regolare afflusso di sangue durante lo sforzo nelle competizioni. Il ciclista di Villacidro ha scritto sul suo sito ufficiale: ...