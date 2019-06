Non aprite quella mail Nuova ondata di spam estorsivo | la denuncia di ESET

agi

(Di sabato 8 giugno 2019) I ricercatori di, produttore di software per la sicurezza digitale, hanno rilevato unadi efasulle che tentano con l'inganno di estorcere denaro ai destinatari. "Il criminale informatico nel messaggio - spiegano in una nota - dichiara di aver hackerato il sistema operativo e di aver ottenuto l'accesso completo all'account dell'utente grazie a una vulnerabilità nel software del router, che gli avrebbe permesso di installare un Trojan direttamente nel dispositivo della presunta vittima. Successivamente avrebbe addirittura scaricato tutti i dati del disco compresa la cronologia dei siti visitati, tutti i file, i numeri di telefono e gli indirizzi dei contatti dell'utente, a cui minaccia di inviare del fantomatico materiale compromettente trovato nel dispositivo se non si dovesse provvedere al pagamento di una somma variabile tra i 200 e i 300 euro ...

FrancaBernardi6 : @ilariafontana5s @Mov5Stelle @guardiacostiera Auguri alla Guardia Costiere ....ma aprite gli occhi ? Pulite i canno… - GiovannaCalabr9 : Arrivano con la volontà di fare del male!Conosco una ragazza alla quale è stato dato un manrovescio che l'ha stordi… - marchesaangeli : RT @gzibordi: Bisogna che aprite gli occhi Sono passati 14 mesi di governo populista risultato: il PIL è sceso a 0,1% e IL DEFICIT PUBBL… -