Scherma | Campionati italiani Palermo | Fiamme Gialle e Fiamme Oro | a voi i titoli a

Scherma - Campionati italiani Palermo : in trionfo Andrea Cassarà - Sofia Ciaraglia ed Andrea Russo : Uno scenario, aiutato da un cielo terso come mai e un’accoglienza regale. Palermo è esplosa di gioia per i Campionati italiani 2019. E piazza Bellini, ai piedi delle cupolette di San Cataldo, ha regalato emozioni per la prima giornata di gara dei Campionati italiani Conad Palermo2019. 03 GIUGNO 1909 – 03 GIUGNO 2019: 110 ANNI DI ITALIA, DI Scherma E D'AZZURRO – BUON COMPLEANNO FEDERScherma https://t.co/0Kx2rPFsk2 #Scherma ...