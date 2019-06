Casa del Jazz e Auditorium | programma degli appuntamenti

Incidente fatale a Casal del Marmo : morto motociclista di 37 anni : Roma – Incidente mortale alle 17.30 circa di ieri in via Casal del Marmo, in prossimita’ del cavalcavia del Grande Raccordo Anulare di Roma. Nello scontro coinvolti un’auto e un motoveicolo. Il conducente dell’auto si e’ fermato subito sul posto a prestare soccorso. A perdere la vita e’ stato il motociclista rimasto a terra. Allertati i soccorsi, ma il personale del 118 intervenuto sul luogo non ha potuto fare ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Corea del Sud - le padrone di Casa a caccia del successo nel Parco dei Principi : E dopo le tante parole, ora è il momento del pallone. Prenderanno il via quest’oggi i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Una rassegna iridata attesissima in cui si preannuncia un seguito record per la disciplina ed un livello decisamente più alto rispetto alla rassegna iridata in Canada di quattro anni fa. Una competizione molto importante per il movimento femminile che vorrà mettersi in mostra, sfruttando la vetrina mediatica, per ...

Lelio Luttazzi celebrato a Roma con un premio : “Gli piaceva avere in Casa ragazzi del conservatorio e appassionati di pianoforte” : FQ Magazine Domenico Diele, pena ridotta per l’attore che investì e uccise una donna. Minacce e offese sui social: “Topo di fogna”, “Ti sfregiamo con l’acido” Un “premio” dedicato ai giovani musicisti per ricordare il grande Lelio Luttazzi. La sera del 7 giugno 2019, presso La casa del jazz di Roma, si terrà la finale ...

Ivana Icardi : 'Valentina Vignali è la più falsa della Casa' : Ivana Icardi mercoledì 5 giugno è stata ospite nel salotto di Pomeriggio 5. L’ex gieffina durante il suo intervento, è stata protagonista di una proposta alquanto insolita nei confronti di Riccardo Signoretti. Nel salotto di Barbara D’Urso, il direttore di Nuovo Tv e Ivana Icardi sono stati protagonisti di uno scontro piuttosto acceso. Alla base del diverbio tra i due c’è il comportamento della gieffina all’interno della casa del Grande ...

Il ‘nemico’ in Casa - Leo Messi rivela : “mio figlio Mateo esulta ai gol del Real Madrid” : Nel corso di una lunga intervista, Leo Messi ha parlato anche dei figli e rivelato un curioso retroscena relativo a Mateo Il papà totem del Barcellona, ma ai gol del Real Madrid non si può non esultare. Succede in casa Messi, dove il piccolo Mateo non si perde nemmeno una partita, gioendo addirittura anche per i successi dei blancos. A rivelarlo è lo stesso giocatore blaugrana, nel corso di una lunga intervista rilasciata a TyC Sports ...

Milano - segregata in Casa del ‘guru del corallo’ : fugge dalla finestra e cade : Per cercare di sfuggire al suo fidanzato, che la teneva chiusa in casa e l’aveva obbligata ad immergersi nella vasca da bagno colma di acqua gelata, si è calata, senza alcun indumento addosso, dalla finestra al secondo piano. Mentre stava cercando di scendere fino al balcone sottostante, forse per le mani bagnate, ha mollato la presa ed è caduta in strada. Martedì pomeriggio qualche passante ha assistito a questa scena incredibile in via Biella, ...

LIVE Portogallo-Svizzera 1-0 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo con i padroni di Casa in vantaggio - elvetici a caccia del pareggio! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i portoghesi, invece, hanno concluso in ...

Delusione in Casa Milan - la Uefa rimanda la sentenza attesa per oggi : Fumata grigia per il Milan, nulla di fatto ancora sul fronte Uefa che ha deciso di attendere il parere del Tas per decidere l’eventuale sanzione per i rossoneri. Delusione in casa Milan ovviamente che aspetta già oggi di sapere se gli sarebbe stata comminata l’esclusione dalla Europa League 2019/2020 per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio nel triennio 2016-2017-2018. La situazione è ferma dunque perché il Tas era già ...

Neonata di 3 mesi muore in Casa a Roma : accertamenti del medico legale : Una Neonata di tre mesi è stata trovata morta in casa a Roma. L'allarme è scattato questa mattina in via Muzio Scevola, a Roma. A chiamare i soccorsi sono stati i genitori...

Fragalà - il boss : “Riprendiamoci Pomezia”. Con l’aiuto dell’uomo Pd appena assunto alla Regione Lazio : “Uno di Casa nel clan” : Il boss nel 2015 puntava a “riprendersi il comune di Pomezia“, conquistato due anni prima dal M5s, e a farlo con l’aiuto di un esponente del Partito democratico. Che oggi è dipendente a chiamata diretta della presidenza del consiglio della Regione Lazio. Dalle carte dell’inchiesta della Dda di Roma che ha portato all’arresto di 31 persone per una lunga serie di accuse tra cui l’associazione di tipo mafioso, ...

Il «terrore» delle elezioni anticipate : un giorno di panico in Parlamento Ma anche Casaleggio spinge per il voto : I deputati atterriti dall’ipotesi di un ritorno alle urne. Soprattutto chi teme di non essere rieletto

Venezia - deltaplano precipita nel giardino di una Casa : morto il pilota : Grave incidente nel pomeriggio di martedì a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Un uomo di 53 anni è morto dopo che il suo deltaplano è precipitato. L’incidente si è verificato intorno alle 18.25 nei pressi dell'aviosuperficie del Parco del Livenza. Per il pilota del deltaplano, il cinquantaquattrenne di Fontanafredda (Pordenone) Enos Gaiga, non c’è stato purtroppo nulla da fare nonostante i soccorsi. L'uomo è morto dopo il violento impatto. ...

La Casa di Famiglia : trama - cast e anticipazioni del film stasera in tv : La Casa di Famiglia: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv stasera 4 giugno 2019 alle 21.21 su Canale 5 andrà in onda La Casa Famiglia. La pellicola del 2017 prodotta dalla Italian International film e dalla Vision DIstribution, rappresenta l’approdo alla regia dell’attore Augusto Fornari. L’esilarante commedia racconta le rocambolesche vicende di quattro fratelli alle prese con un padre risvegliatosi da un lungo coma e una ...