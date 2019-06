Mafia | pm | ' prima di aprire impresa serviva ' nulla osta' dei boss'

Mafia : pm - 'per la prima volta presenza criminalità pugliese in Veneto' : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - "Per la prima volta abbiamo la presenza della criminalità organizzata mafiosa pugliese nel territorio veneto, non c'erano stati segnali di questo tipo finora, e mi sembra che non ci siano stati segnali in tutto il Nord Italia. Questo naturalmente ci allarma". Lo ha sot