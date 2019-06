Lotito e l’inchiesta di Perugia | “Vi querelo tutti | smettetela con queste stupidaggini”

ilnapolista

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nell’inchiesta disu Luca Palamara e gli incontri con i magistrati del Csm e i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri spunta anche il nome di Claudio. Il presidente della Lazio è legato a Palamara e ai deputati Pd da una frequentazione antica. Nel mese di aprile, scrive Repubblica, sostiene un misterioso candidato per Roma. Qualcuno ipotizza si tratti di Francesco Prete, procuratore di Velletri, candidato alla successione di Pignatone al Csm. “Quale che fosse il candidato millantato o orecchiato daresta un mistero. È un fatto, al contrario, chee Palamara si parlino. E checondivida il piano che deve portare l’ex presidente dell’Anm ora indagato per corruzione aa procuratore aggiunto di Roma, affiancando Antonello Racanelli”.coltiva una vera e propria passione per i giudici, scrive il quotidiano. E’ legato ...

