Lazio | adesso è ufficiale | rinnovo del contratto per Simone Inzaghi

Panchina Lazio - c’è l’accordo con Inzaghi : adesso strada in discesa per Giampaolo al Milan : Panchina Lazio – Un pò a sorpresa. E’ stato raggiunto l’accordo tra la Lazio e l’allenatore Simone Inzaghi , negli ultimi minuti le parti hanno raggiunto l’accordo per proseguire il matrimonio. La stagione dei biancocelesti è stata altalenante ma si è conclusa con la vittoria della Coppa Italia, è stato questo il motivo che ha spinto Lotito a proseguire il rapporto ma anche la mancata possibilità di trasferirsi ...

Sampdoria-Lazio - Simone Inzaghi adesso cerca continuità : “Mancano sei partite alla fine e devono essere sei finali per noi. Non ci attendono gare facili, dovremo svolgerle al meglio. Il nostro percorso deve portarci in Europa dal campionato, non solo dalla Coppa Italia”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi in vista della partita contro la Sampdoria. “Nel girone d’andata ci chiedevamo come mai non riuscivamo a vincere contro le squadre più forti ...