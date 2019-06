Ecco per la prima volta Ai-da | il primo robot umanoide artista

Salta fusione Fca-Renault. Il titolo risale «Incomprensibile il governo francese» Tutto in fumo in 10 giorni : Ecco perché : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione

Fca rompe con Renault ma non può fare a meno di un partner. Ecco perché : Fca, stop a fusione con Renault. "Mancano condizioni politiche"Il mancato accordo tra Renault e FCA riporta il gruppo diretto da Mike Manley alla ricerca di un partner di spessore. La missione è chiara: trovare un alleato dotato delle tecnologie necessarie per sviluppare il lungo elenco di modelli annunciato lo scorso giugno dallo scomparso Sergio Marchionne e successivamente confermato dal suo successore...

Fca - e adesso che succede? Ecco i possibili scenari per il futuro dell’azienda : È andata come poteva andare, tra Fca e Renault. Troppi i nodi da sciogliere e poco il tempo per farlo. Semmai, bisognava trattare a fari spenti per dirimerli, prima di uscire allo scoperto. La fumata nera è arrivata nella notte, complici Nissan, che si è messa di traverso, e lo Stato francese, che ha chiesto più tempo, innescando la secca retromarcia dei vertici dell’azienda italo-americana, capitanati da John Elkann. Era noto da tempo che ...

Jonas Brothers : “Love Bug” è stata scritta da Nick per Miley Cyrus - Ecco la conferma : Una delle canzoni più amate dai fan The post Jonas Brothers: “Love Bug” è stata scritta da Nick per Miley Cyrus, ecco la conferma appeared first on News Mtv Italia.

Il Segreto anticipazioni : ANTOLINA furiosa con ISAAC - Ecco perché : Le menzogne di ANTOLINA Ramos (Maria Lima) continueranno ad essere una parte fondamentale delle prossime puntate italiane de Il Segreto; la moglie di ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami), profondamente gelosa dei sentimenti che l’uomo nutre per Elsa Laguna (Alejandra Meco), finirà per prendersela anche con Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni), il nuovo medico di Puente Viejo. La biondina dunque, disperata per la situazione venutasi a creare, ...

Ecco la situazione delle coperture vaccinali nei municipi di Roma : Benino a Roma Nord, male a Roma Sud. A tagliarla con l’accetta, è questa la situazione delle coperture vaccinali nella capitale. Per la prima volta Wired, con l’inchiesta Vaccini d’Italia, è riuscita a ottenere i dati da tutte e tre le Asl che operano sul territorio della Città eterna (qui tutti i dettagli su Roma). Numeri che hanno permesso di definire la situazione a livello di singoli municipi al 31 dicembre 2018 (relativa ...

Foro e linee squadrate per Samsung Galaxy Note 10 : Ecco i primi render attendibili : Grazie al noto leaker @OnLeaks scopriamo quello che potrebbe essere l'aspetto di Samsung Galaxy Note 10 in un video a 360 gradi. L'articolo Foro e linee squadrate per Samsung Galaxy Note 10: ecco i primi render attendibili proviene da TuttoAndroid.

Semaforo verde per monopattini e hoverboard. Ecco come potranno circolare : Da quest'estate sarà possibile circolare per le strade con monopattini elettrici e hoverboard. Semaforo verde anche per i ‘cugini' meno noti, segway e monowheel. Lo fa sapere via Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che ha siglato "definitivamente" il decreto Micromobilità. “Si tratta di un importante passo in avanti verso una mobilità veramente green - ha commentato - e verso un concetto di trasporto ...

Troppe fake news sulla salute. Ecco il piano per smascherarle : Maria Sorbi Basta bugie su Aids, vaccini e autismo. Tra i firmatari del «patto» Burioni, Garattini e pure l'ex giudice Guariniello La scienza non ha colore politico, non è un'opinione confutabile e va divulgata con chiarezza. Senza dare la parola in tv a dj o cantanti ma a chi dice cose vere e fondate. E soprattutto facendo pulizia di tutti quegli pseudo stregoni che illudono le mamme dei bambini autistici di curare i loro figli con ...

Fca-Renault - Ecco perché è saltato l’accordo sulla fusione : Salta la fusione Fca-Renault, e il titolo a Wall Street perde il 3,7%. Dopo che per ben due volte il cda della casa francese non è stato in grado di prendere una posizione netta sulla proposta di aggregazione presentata da Fca, il gruppo presieduto da John Elkann ha deciso di far saltare la trattativa. ecco le motivazioni...

Dieta per dimagrire 3 kg : Ecco cosa mangiare : La Dieta per dimagrire 3 kg è una Dieta facile da seguire e può far perdere peso mangiando senza lo stress di pesare nulla. Menù

Ecco gli smartphone più potenti di maggio per Master Lu : OnePlus 7 Pro è in testa : OnePlus 7 Pro si piazza in testa alla classifica Master Lu degli smartphone più performanti di maggio, seguono ZTE Axon 10 Pro e OnePlus 7. L'articolo Ecco gli smartphone più potenti di maggio per Master Lu: OnePlus 7 Pro è in testa proviene da TuttoAndroid.

Android Q Beta 4 è qui per i tutti Pixel - anche 3a : Ecco novità e download : Google ha rilasciato la quarta Beta di Android Q, per tutti gli smartphone della gamma Pixel. Le API sono ora in versione definitiva e il SDK è ufficiale. L'articolo Android Q Beta 4 è qui per i tutti Pixel, anche 3a: ecco novità e download proviene da TuttoAndroid.

Novara e Yard - Ecco i progetti per La Cittadella dello Sport : Carlo Accornero (Presidente Novara Calcio) e Alessandro Pasquarelli (Amministratore Delegato Gruppo Yard), alla presenza del Sindaco di Novara Alessandro Canelli e del Presidente Lega Pro Francesco Ghirelli, hanno presentato oggi alle istituzioni e alla cittadinanza di Novara i sei progetti individuati per il beauty contest relativo al concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione […] L'articolo Novara e Yard, ecco i progetti ...