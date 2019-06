Salvini | ' bacione' a Saviano e revisione della scorta sono minaccia per Consiglio d' Europa

Consiglio d’Europa : “Il ‘bacione’ di Salvini a Saviano per annunciare la revisione della scorta è intimidazione di Stato” : Si tratta di una “ intimidazione attribuibile allo Stato”. Non è andato giù al Consiglio d’Europa il “bacione” che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato a Roberto Saviano , annunciando sui social la revisione dei metodi per l’assegnazione delle scorte. L’organizzazione internazionale ha aggiunto quella che considera una “minaccia” del titolare del Viminale alle ‘allerte’ ...

Salvini : 'Un bacione a Saviano - stiamo rivedendo criteri delle scorte' : In una diretta Facebook, il Ministro dell'interno Matteo Salvini è tornato sulla questione delle scorte, dichiarando che se ne stanno rivedendo i criteri. Manda quindi un "bacione a Saviano", specificando che non si valuterà in base alle simpatie politiche, ma in modi oggettivi e tecnici. Lo scrittore, al riguardo, già un anno fa aveva replicato sulla stessa questione spiegandogli che un ministro, secondo le legge, non può decidere su certe cose ...