Oroscopo 10 giugno | amore in prima linea per lo Scorpione | Gemelli pieno di energie

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Nella giornata di lunedì 10, ci saràe fortuna per alcuni segni zodiacali come loe il Cancro. Al contrario, Pesci, Capricorno e Sagittario, a causa dell'influenza del pianeta Nettuno, passeranno una giornata all'insegna dello stress. Il Leone si concederà una giornata di riposo, mentre l'Ariete potrebbe avere qualche discussione in famiglia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'della giornata di lunedì 102019. Previsioni 102019, segno per segno Ariete: potreste avere delle discussioni in famiglia e al lavoro con i vostri colleghi. Ciò nonostante, non sarà qualche lite di poco conto a rovinarvi la giornata. Voto - 7. Toro: passerete la giornata in compagnia del vostro partner e questo influirà parecchio sull'affiatamento di coppia. Il lavoro procedere normalmente. Voto - 8....

SfilateFashion : Buon mercoledì a tutte, è il momento d'oro dell'#Ariete, che vola in alto come nessun altro segno!!! Scoprite tutte… - Minghez : #Oroscopo dal 3 al 9 giugno Luna nuova in Gemelli - controcampus : Ecco i consigli delle ? di oggi Previsioni #oroscopo #paolofox -