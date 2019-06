Oggi si vota in Danimarca

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Giugno : Oggi dopo le 17 - a mercati chiusi - il presidente del Consiglio parlerà agli italiani (e soprattutto ai due vice) per capire se l’esecutivo può andare avanti o è meglio chiudere l’esperienza in tempo per votare a settembre e lasciare la Finanziaria a un nuovo governo : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” A mercati chiusi, il premier parlerà agli italiani ma soprattutto ai due leader, perchè decidano fra governo ed elezioni entro fine settimana di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzadamus. “Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato. È come accendere una candela su entrambi i lati, si ...

Cosa succederebbe se si votasse Oggi per le Politiche. Una simulazione : Le elezioni europee di domenica scorsa hanno rivoluzionato il quadro politico italiano. Non è una novità: dal 2013 ad oggi, tutte le volte che c'è stata un'elezione a livello nazionale (che si trattasse di Politiche o di Europee) si è registrato un cambiamento di grandi proporzioni rispetto alla tornata elettorale precedente. Anche se molti degli elementi di novità erano stati in qualche modo previsti dai sondaggi – come abbiamo spiegato ...

Elezioni Europee - l'appello di Paolo Becchi : "Cosa c'è in gioco Oggi" - perché votare sovranista : Quale sia il senso profondo delle Elezioni che si svolgono domenica nei Paesi che fanno parte dell' Unione europea? Quali sono le posizioni fondamentali che si fronteggiano? In termini filosofici si potrebbe dire che si tratta della contrapposizione tra Kant, quale erede di un certo illuminismo giur

Europa - Oggi votano anche altri 20 Paesi : 8.03 Seggi aperti dalle 7 anche in altri 20 stati Ue per eleggere 750 eurodeputati: oltre all'Italia, Germania, Francia e Spagna.Nei giorni scorsi si è votato in Gran Bretagna,Olanda,Irlanda,Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia e Malta. I votanti in Europa sono circa 400mlioni Tutti i Paesi inizieranno però lo spoglio dei voti alle 23:00 del 26 maggio, in modo da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l'Unione. Il voto ...

Elezioni europee - Oggi si vota in Irlanda e Repubblica Ceca : oggi 24 maggio è la data del voto alle Elezioni europee per i cittadini di Repubblica Ceca e Irlanda, che sono chiamati a votare i loro rappresentanti al prossimo Parlamento Ue. Saranno 21 per i cechi e 11 per gli irlandesi, che diventerebbero 13 in caso di Brexit. Domani urne aperte anche in Slovacchia, Lettonia e Malta, domenica si vota in Italia.Continua a leggere

Oggi si vota in Irlanda e Repubblica Ceca per le elezioni europee : Oggi, venerdì 25 maggio, si vota in Irlanda e Repubblica Ceca per le elezioni europee, che tra ieri e domenica permetteranno a più di 360 milioni di cittadini europei di scegliere i loro rappresentati al Parlamento europeo. In italia e

Elezioni europee 2019 al via : Oggi si vota in Olanda e Regno Unito - nonostante la Brexit : Sono iniziate ufficialmente le Elezioni europee. oggi si vota in Olanda e Regno Unito, nonostante la Brexit, rimandata a fine ottobre. I Paesi Bassi eleggeranno 26 eurodeputati, i britannici 73. Domani si vota in Irlanda e Repubblica Ceca, sabato in Slovacchia, Lettonia e Malta e domenica in tutti gli altri Paesi, compresa l'Italia.

Elisa Isoardi/ "Votavo Salvini perché lo amavo - ma Oggi..." e sul famoso selfie... : Elisa Isoardi stava per diventare una first lady, proprio perché compagna di un quasi primo ministro, Matteo Salvini, ecco le ultime dichiarazioni.

Sarre/Saint-Pierre - dopo le prove generali Oggi si vota il divorzio Aosta - Oggi - i due comuni discuteranno nei rispettivi Consigli il ... : Messaggio di intenzione politica, che però fa il paio con quella più squisitamente amministrativa: "L'invito è mettere mano alla legge 6 " sempre il Primo cittadino di Saint-Pierre ", ed il Celva ci ...

Elezioni in Sudafrica - Oggi si vota per Presidenziali e Parlamentari - : In 27 milioni alle urne per eleggere i membri dell'Assemblea Nazionale, delle assemblee provinciali e un nuovo presidente. Il favorito è l'uscente Cyril Ramaphosa, leader del partito African national ...

Oggi si vota a Panama : I favoriti, nel paese noto per il canale e i per "Panama Papers", sono Laurentio Cortizo, di centrosinistra, e Romulo Roux, di centrodestra

Amministrative - Oggi si vota in 34 comuni siciliani : oggi quasi mezzo milione di elettori e' chiamato al voto in Sicilia, dalle 7 alle 23, per eleggere sindaci e consiglieri in 34 comuni, compreso Caltanissetta, l'unico capoluogo di provincia che andra' alle urne e dove si votera', come in altri 6 comuni, con il maggioritario a doppio turno: l'eventuale ballottaggio (necessario se nessuno dei candidati ottiene almeno il 40% di consensi) si svolgera' il 12 maggio. Negli altri 27 comuni, con ...

Elezioni comunali : Oggi si vota in 34 Comuni siciliani : 469.474 elettori siciliani sono chiamati al voto oggi per le Elezioni in 34 Comuni. Si vota dalle ore 7 alle 23 e lo scrutinio comincia subito dopo la chiusura delle urne. Solo uno è il capoluogo di Provincia al voto, si tratta di Caltanissetta dove, insieme con altri sei Comuni (Gela, Aci Castello, Bagheria, Monreale, Castelvetrano e Mazara del Vallo), c'è il sistema maggioritario a doppio turno, mentre in tutti gli altri 27 Comuni, avendo ...

Oggi si vota in 34 comuni della Sicilia : Dalle 7 di questa mattina sono aperti i seggi in Sicilia per l’elezione di sindaci e consiglieri comunali in 34 comuni; il voto interessa circa mezzo milione di elettori. Tra le città più grandi in cui si vota c’è il