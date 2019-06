La storia di Noa mostra lo smarrimento collettivo in cui si è perso il senso della vita

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Stamattina a colazione leggevo con mio figlio di 4 anni il libro delle emozioni. Un bel libro per bambini che spiega ai piccoli come riconoscere il proprio mondo emotivo collegandolo ai colori. Mentre Francesco mi raccontava di quando si sente rosso (arrabbiato) e quando giallo (allegro), mi sentivo colma d’amore per i miei figli e non potevo non pensare alla giovane piccola fragile Noa abbandonata alla sua profonda sofferenza, al Male Di Vivere, morta nell’indifferenzacomunità del suo Paese. Fa tanto riflettere l’eutanasia di Noa, avvenuta in una Nazione che molti prendono a esempio come patria delle libertà individuali, una Nazione che in nome di queste ha aperto negli anni alla droga, alla prostituzione, e infine alla morte, purché fatto in modo ordinato e nel rispetto delle procedure.Leggo Marco Cappato che scrive che non si ...

ilpost : Una ragazza olandese si è lasciata morire dopo aver subìto anni di violenze, e dopo che la sua richiesta per un sui… - giannigipi : La storia della morte della diciassettenne olandese Noa Pothoven - lucasofri : A strascico, siti di news di mezzo mondo stanno scrivendo che la ragazza olandese è stata 'legally euthanized' malg… -