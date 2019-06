Francesca De André vs Taylor Mega ' Palo da Gennaro!' La replica | ' Hai dei problemi'

Belve (Nove) - Maria Giovanne Maglie e Andrea Delogu ospiti di Francesca Fagnani venerdì 7 giugno alle 22.45 : Torna con la terza stagione inedita “ Belve ”, il programma di interviste irriverenti condotto e ideato da Francesca Fagnani , in prima tv sul Nove di Discovery Italia da venerdì 31 maggio alle 22.45 . Dopo la prima puntata che ha visto come ospiti la vicepresidente della Camera Mara Carfagna e la showgirl Alba Parietti, questa settimana è la il turno di due volti della televisione: l’ex corrispondente Rai Maria Giovanne Maglie e la ...

Ha molti problemi! Taylor Mega risponde a Francesca De André : Dopo le accuse che Francesca De André ha rivolto a Taylor Mega, la influencer ha replicato via social dicendo la sua sulla gieffina, Gennaro Lillio e gli altri concorrenti del GF16. Il giudizio di Francesca De André su Taylor Mega ha fatto molto discutere e la nota influencer ha deciso di replicare via social alla concorrente del Grande Fratello 16.-- La influencer si è sentita in dovere di intervenire e, a chiare lettere, ha ...