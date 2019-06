Ex Ilva, ArcelorMittal annuncia cassa integrazione per 1400 lavoratori a Taranto (Di mercoledì 5 giugno 2019) La nuova proprietà del polo siderurgico, ArcelorMittal, ha annunciato di aver deciso di chiedere la cassa integrazione per 1.400 dipendenti dello stabilimento di Taranto a causa di un crisi di mercato. I sindacati insorgono: "Non si era mai verificato prima che a pochi mesi dall’acquisizione un’azienda facesse ricorso alla cassa integrazione"



