Due cadaveri trovati nel fiume Po a distanza di poche ore | è giallo

Migranti - Salvini : “Nel 2019 Due corpi in mare - -90% morti e dispersi”. Ma cita dati di 3 paesi e non i 400 cadaveri mai trovati : Matteo Salvini lo aveva già detto a marzo, durante una puntata di Porta a Porta, e lo ha ripetuto anche lunedì mattina ospite a Coffee Break su La7: “Grazie alla politica del rigore, dell’attenzione, dei porti chiusi noi abbiamo ridotto del 90% il numero dei morti e dei dispersi in mare . Nel 2019 , i corpi senza vita recuperati nel Mediterraneo sono stati due a fronte dei mille degli anni precedenti”. Ma i numeri snocciolati dal ...

Como - Due cadaveri recuperati dal lago in pochi minuti : “Ipotesi suicidio per entrambi - non sono collegati” : Due cadaveri sono stati recuperati dal lago di Como in uno specchio d’acqua davanti al capoluogo. Il corpo senza vita di una donna di età apparente intorno ai 70 anni è stato portato a terra dai vigili del fuoco a Villa Olmo alle 8.30. Dai primi accertamenti il decesso non era avvenuto da molto tempo. pochi minuti più tardi, mentre erano ancora in corso le operazioni di recupero, un altro allarme è stato dato a viale Geno, sulla sponda ...