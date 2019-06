Dotto a Sarri | «La tuta è lo specchio della tua anima»

ilnapolista

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Giancarlosul Corriere dello Sport commenta le parole di Maurizio, nell’intervista rilasciata a Vanity Fair circa la. La sua, che il tecnico toscano si dice pronto a dismettere se gli venisse chiesto dal nuovo club: «Se la società mi imponesse di andar vestito in altro modo, dovrei accettare. A me fanno tenerezza i giovani colleghi del campionato Primavera che portano la cravatta su campi improponibili. Mi fanno tristezza, sinceramente».lo rimprovera per queste parole, che sono una resa incondizionata del proprio modo di essere «Ognuno ha la foglia di fico che si merita. La tua è la. Fattene una ragione. È lotua» Senza lanon sarebbe più«Laper te è come i mutandoni di Caterina de’ Medici, lo smoking di James Bond, la sciarpa annodata per Roberto Mancini»ci va giù con forza, per far capire ...

