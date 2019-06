Colpo di scena a Pyongyang | riappaiono in pubblico i purgati di Kim

Stupro Cristiano Ronaldo - Colpo di scena : Katheryn Mayorga ritira ogni accusa! : colpo di scena per quanto riguarda la vicenda legata al presunto Stupro di Ronaldo: Katheryn Mayorga ha infatti ritirato le accuse nei confronti del portoghese. E’ Bloomberg a riportarlo. La vicenda era tornata d’attualità nei mesi scorsi dopo i fatti accaduti nel 2009, quando il calciatore giocava per il Manchester United. Il caso era stato riaperto in seguito alla pubblicazione di alcuni documenti da parte del ‘Der ...

Juventus - Sarri o Guardiola? Parla Pep - crollano le quote : c’è il nuovo Colpo di scena! : GUARDIOLA Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta ad annunciare il nuovo allenatore. nuovo tecnico che, salvo clamorosi colpi di scena, risponderà al nome di Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli sarebbe ormai pronto a liberarsi dal Chelsea: ballano solamente circa 6-7 milioni di indennizzo, cifra che la Juventus […] More

Juventus - Colpo di scena : Sarri porta Koulibaly in bianconero! : Koulibaly Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Koulibaly in caso di arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei bianconeri. Un affondo che potrebbe concretizzarsi nel giro delle prossime settimane, ma tutto potrebbe dipendere dall’epilogo della vicenda Sarri. Di fatto, come evidenziato nel corso delle […] More

Pamela Prati - nuovo Colpo di scena : le pesanti accuse dell'avvocato Carlo Taormina : C'è un nuovo colpo di scena nell'intricata e assurda vicenda che ha per protagonista Pamela Prati, l'ex soubrette del Bagaglino, oggi 60enne. La storia, non a caso ribattezzata 'Pratiful' sulla falsariga dell'eterna soap opera Beautiful, ha un nuovo aggiornamento reso noto da Dagospia e ripreso da molti media. Il celebre avvocato Carlo Taormina, che fino a poche settimane fa difendeva la showgirl, è intervenuto in merito al 'Prati-Caltagirone ...

Sarri-Juventus - nuovo Colpo di scena. Intanto Conte si presenta così in nerazzurro! -VIDEO- : SARRI JUVENTUS- nuovo colpo di scena sulla trattativa che potrebbe portare Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus nel corso della prossima stagione. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, e come evidenziato da alcune fonti italiane, la società bianconera sarebbe pronta ad irrompere sull’attuale tecnico del Chelsea in maniera chiara e decisa. Considerando ancora i […] More

Colpo di scena con il Huawei Mate 30 Lite in uscita il 5 giugno? L’indizio : Il Huawei Mate 30 Lite potrebbe essere lanciato davvero fra una manciata di giorni, più esattamente il prossimo 5 giugno. C'è un unico indizio ufficiale e inconfutabile in tal senso, rappresentato da un invito rilasciato alla stampa cinese in queste ore. Come visibile in chiusura articolo e riportato dall'autorevole fonte Huawei Central, l'invito in questione si riferisce al Huawei Maimang 8. Proprio la serie Maimang cinese corrisponde a ...

Mourinho Juventus - incredibile Colpo di scena : “Mou andrà alla Juve” : Mourinho Juventus – Giorni tormentati e ore caldissime per conoscere quello che sarà il nuovo tecnico della Juventus e che dovrà raccogliere la pesante eredità lasciata da Massimiliano Allegri. In questi giorni oltre a Maurizio Sarri ed il sogno Pep Guardiola, ecco tornare in vetta l’idea Jose Mourinho: le quote si abbassano drasticamente per lo Special One che sarebbe in vetta per […] More

Juventus - Colpo di scena - Agnelli incontra Sarri in hotel : arriva la svolta! : Sarri Juventus- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, Agnelli è volato a Baku per assistere alla finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal. Un modo per assistere ed incontrare in prima persona Maurizio Sarri per decidere e valutare insieme il prossimo futuro alla Juventus. Futuro in bianconero ormai praticamente scritto, anche se, come detto, tutto […] More

Live-Non è la D'Urso - Colpo di scena clamoroso : Pamela Prati - il testimone chiave da Barbara D'Urso : Domani mercoledì 29 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Live Non è la D'Urso, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso. A parlare per la prima volta è la mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che, nell'ormai nota messinscena, sarebbe stato

Klopp alla Juventus? Clamoroso : altro ribaltone e nuovo Colpo di scena : Klopp JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, la Juventus starebbe osservando molto attentamente la possibilità di mettere le mani su Jurgen Klopp. L’attuale allenatore del Liverpool, in caso i vittoria della Champions League potrebbe decidere di dire addio ai Reds e abbracciare l’inizio di una nuova avventura. Ecco perchè la Juventus osserva […] More

Fiorentina - clamoroso Colpo di scena : vicina la cessione della società a Commisso [DETTAGLI] : L’era della Valle potrebbe essere al tramonto. Il “New York Times” rivela che Rocco Commisso, imprenditore nato in Calabria ma negli Usa da quando aveva 12 anni, sarebbe vicino all’acquisto della Fiorentina, operazione che dovrebbe andare in porto lunedì. Commisso da tempo valutava un ingresso nel calcio italiano tanto che lo scorso anno provò, senza successo, a rilevare il Milan. Ora sarebbe vicino a ripercorrere ...

Nuovo allenatore Juventus : Colpo di scena - il cerchio si stringe : fuori altri due! : Nuovo allenatore Juventus- Il cerchio si stringe, la Juve si prepara a mettere le mani sul Nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da alcune fonti inglesi, soprattutto da “Sky Sport”, i bianconeri si sarebbero tirati fuori dalla possibile corsa a Josè Mourinho. Nessun particolare interesse da ambo le parti, anche perchè […] More

Serie B – Colpo di scena! Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia : sospeso l’annullamento dei playout. La motivazione : Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia Il TAR del Lazio accoglie il ricorso del Foggia legato all’annullamento dei playout dopo la retrocessione del Palermo in C: “Disputa possibile”. Il Foggia aveva presentato ricorso dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale e della Lega di B, che aveva bloccato la disputa dello spareggio salvezza in seguito alla discesa in terza Serie del Palermo che aveva consentito ...

NCIS 16 - il Colpo di scena finale : ecco chi ritorna nella squadra di Gibbs : Da quando è andato in onda uno spot in cui compariva Ziva David durante il SuperBowl 2019 tutti i fan stavano aspettando la rivelazione. Ziva tornerà? Cos’ha fatto finora? Cosa la spingerebbe a tornare? E gli sceneggiatori di NCIS sono riusciti in quello che non sono riusciti quelli di Game of Thrones: stupire il pubblico. Attenzione spoiler, NCIS 16×24: Daughters Sul finale dell’ultima puntata della 16esima stagione di NCIS, ...