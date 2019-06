Spari al Vomero - prova di forza del figlio minorenne di un boss : Un gesto di sfida, un modo per mostrare i muscoli, almeno nell?ottica distorta di chi decide di impugnare un?arma per riempire il proprio sabato notte. Un atto dimostrativo che...

«Il Vomero come Gomorra : Spari a salve tra la folla - viviamo sotto assedio» : Via Scarlatti si sveglia presto. I residenti sono in strada per commentare l'assurda nottata dei colpi a salve, delle scene di panico, del fuggi fuggi, dei tavolini divelti, e della stessa...