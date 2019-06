FINE DEL GOVERNO Conte e la farsa di una crisi già consumata

MotoGP - Mondiale 2019 : la crisi senza FINE della Yamaha. Il “Dottore” c’è ma manca la cura : C’era una volta la Yamaha. No, non si vuole raccontare una favola per allietare il tempo ai più piccoli, né tanto meno fantasticare. Parlare del team giapponese di MotoGP al passato è perfettamente aderente a quel che la realtà sta riservando. Si è reduci dal sesto round della classe regina. Sul tracciato del Mugello (Italia), tutti hanno salutato con il sorriso il trionfo di Danilo Petrucci in sella alla Ducati. Il “buono” del ...

La crisi senza FINE della SPD è un serio problema per Merkel : Le dimissioni di Andrea Nahles dalla Presidenza dei socialdemocratici tedeschi sono la naturale conseguenza di una sequenza impressionante di sconfitte della SPD nell’ultimo anno: Baviera, Assia, elezioni europee e città di Brema.Già la sua elezione al vertice del partito avvenne in circostanze straordinarie. Dopo che Martin Schulz, sconfitto alle elezioni politiche del 2017, riuscì a portare a casa un discreto accordo ...

Motocross - GP Russia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del FINE settimana : Dopo una settimana di pausa lo spettacolo della Motocross sta per tornare e l’ottavo appuntamento del Mondiale 2019 sarà in Russia sul circuito di Orlyonok. Per Tony Cairoli le ultime due prove in Portogallo e Francia non sono andate benissimo e il vantaggio accumulato nei primi cinque round di quaranta punti su Tim Gajser è drasticamente sceso a sole dieci lunghezze. La settimana scorsa a Saint Jean d’Angely Cairoli ha chiuso ...

Superbike - GP Spagna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del FINE settimana a Jerez : Dopo quasi un mese di pausa è tempo di tornare in pista per il Campionato Mondiale Superbike, che fa tappa a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna 2019, sesta tappa della stagione di un campionato dominato fino a questo momento da Alvaro Bautista. L’iberico della Ducati, alla prima annata della carriera in questa categoria, ha conquistato undici vittorie di manche consecutive in apertura di campionato per poi doversi ...

F1 - GP Canada 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del FINE settimana a Montreal : Il campionato mondiale di Formula Uno 2019 saluta momentaneamente l’Europa ed è pronto a sbarcare in nord-America in vista del Gran Premio del Canada. Il Circus, quindi, si trasferisce a Montreal per uno degli appuntamenti più attesi di tutto il calendario su uno dei tracciati più spettacolari del Mondiale. I lunghi rettilinei e le curva da stop&go della pista canadese sono sempre un mix importante da leggere per tecnici e piloti con ...

LIVE Hellas Verona-Cittadella 1-0 - Finale Play-off Serie B in DIRETTA : il Verona cerca il raddoppio quando manca mezz’ora alla FINE! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Finale di ritorno dei Play-off promozione della Serie B di calcio: Hellas Verona e Cittadella hanno di fronte altri 90′ (o forse di più…) prima che una delle due formazioni possa festeggiare la salita nella massima Serie italiana. Il Cittadella ha superato nel primo turno lo Spezia, poi ha ribaltato il pronostico nella semiFinale contro il Benevento, mentre l’Hellas, che ...

Marzabotto - "l'iftar" di FINE Ramadan sul sagrato della chiesa : Marianna Di Piazza Fabio Franchini La comunità islamica di Marzabotto, con il sostegno dell'Arcidiocesi di Bologna, ha concluso il Ramadan di fronte alla parrocchia Alla fine la comunità musulmana di Marzabotto ha festeggiato la fine del Ramadan sul sagrato della chiesa del paese. Nonostante le tante polemiche sull'opportunità di celebrare la conclusione del mese sacro della religione islamica all'ombra del ...

Elisa Isoardi premiata dopo la FINE de La prova del cuoco (FOTO) : La prova del cuoco: Elisa Isoardi riceve il Premio “Le Muse” a Firenze Si è conclusa due giorni fa l’edizione 2018/2019 de La prova del cuoco, con Elisa Isoardi che, a quanto pare, ha subito lasciato gli studi romani della Rai per spostarsi a Firenze. Dal capoluogo toscano la regina dei fornelli di Rai1 nelle ultime ore ha infatti postato una foto su instagram (visibile qui accanto), che la ritrae dopo la consegna del Premio ...

Niger - ‘possibili attentati per la FINE DEL Ramadan’. L’ambasciata francese avvisa ma non tutti : “Ambasciata di Francia nel Niger. A partire da oggi e fino alla settimana prossima, non è escluso che gruppi terroristi cerchino di profittare di questo tempo di festa per commettere azioni violente”. Il messaggio in questione arriva puntuale come la sabbia nel Sahel di Niamey. E’ lo stesso messaggio che, con sfumature distinte, si avvicenda una o più volte l’anno e di preferenza in queste circostanze. Martedì è la festa che chiude ...

LETTERA UE/ "Chi isola l'Italia accelera la FINE dell'Unione Europea" : scontro tra Commissione, cui non piace l'esito del voto, e Italia. Ma un nuovo giro di austerity costerebbe caro. Anche all'Europa

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 60-62 alla FINE DEL terzo quarto : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

Dopo 10 anni - ancora oscura la FINE DEL volo AF Rio-Parigi : morirono 228 persone - 9 erano italiani : Il primo giugno 2009, il volo AF 447 Rio-Parigi sprofondò nell’Atlantico uccidendo 228 persone, tra cui nove italiani. Dieci anni Dopo, il mistero rimane attorno a questo incidente....

L'oroscopo del FINE settimana - 1-2 giugno : Acquario nervoso - Ariete sereno : Quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questo fine settimana? Saranno due giornate ricche di romanticismo ed emozioni per l'Ariete, che finalmente può dedicarsi all'amore e alla famiglia. Anche per i Gemelli i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale durante queste prime giornate del mese, mentre continuano i nervosismi per l'Acquario. Di seguito L'oroscopo del weekend, da sabato 1 a domenica 2 giugno 2019, per tutti i segni ...

Oroscopo Branko 1 giugno : previsioni di oggi e del FINE settimana : Oroscopo di oggi, sabato 1 giugno 2019, di Branko: le previsioni del giorno e del weekend Anche per questo primo giorno di giugno 2019, le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Branko 2019, calendario astrologico”, nel quale ha reso nota la situazione astrale di tutto l’anno: in questo pezzo noi riportiamo, ovviamente, solo piccole indicazioni generali relative, appunto, ...