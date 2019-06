optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) Trapelano già in queste ore alcunenovità per tutti coloro che sono desiderosi di scaricaredia bordo del proprio. In anticipo rispetto ai mesi precedenti, infatti, il produttore coreano ha reso pubbliche alcune novità che avremo modo di toccare con mano nel corso delle prossime settimane. A partire dai top di gamma come iS10 eS9, ai quali solitamente viene riservata una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. A distanza di pochi giorni dalla patch di maggio dedicata ai modelli brandizzati dello stesso top di gamma 2018, come avrete notato dal nostro articolo, tocca dunque fare già lo step successivo. A darci qualche informazione utile in tal senso è la pagina ufficiale dei firmware concepiti per i. Il colosso coreano, ad esempio, ci fa sapere che tramitedi...

GioPao9 : Addio a 27 minacce importanti sui #SamsungGalaxy con l’aggiornamento di giugno - OptiMagazine : Addio a 27 minacce importanti sui Samsung Galaxy con l’aggiornamento di giugno - frabia17 : RT @Piovra: Lotito nonostante si fosse beccato minacce e imprecazioni di ogni genere per oltre un decennio di gestione, sotto la curva ci s… -