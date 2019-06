Un fischio e le urla | non si fermava mai

ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Serenella Bettin I racconti delle persone che hanno assistito all'incidente: «Correvano tutti» Venezia «Tutti gridavano e correvano, non sapevo cosa fare». Sono gli attimi di paura raccontati da chi in diretta, ieri mattina, si è trovato ad assistere allo schianto tra la nave «Opera Msc Crociere» e il battello da turismo lungo il canale della Giudecca. La lamiera che si schianta sulla banchina, la sirena della nave che rimbomba per mettersi in salvo, ledelle persone, i turisti in fuga, il pianto di chi crolla e quel bisonte del mare che avanza, non si arresta e travolge tutto. «Quando abbiamo visto la nave che stava avanzando tutti hanno iniziato a gridare, tutti correvano ha raccontato un marinaio a bordo del battello eravamo nella zona reception, non sapevo cosa fare, mi sono allontanato facendo un salto per scendere sulla riva. Queste navi non dovrebbero avere il ...

