LIVE Cycling Stars Criterium 2019 in DIRETTA streaming | guarda la gara con Vincenzo

(Di lunedì 3 giugno 2019)INDALLE 19.00 Buonasera e benvenuti alladel, kermesse ciclistica che andrà in scena a Belluno: per le vie del centro cittadino, lungo un circuito di 1 km da ripetere 40 volte, si daranno battaglia alcune dei nomi di peggior rilievo all’interno del panorama internazionale.Nibali, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia, sarà l’uomo di punta in terra veneta ma oltre allo Squalo pedaleranno altre grandi stelle come Alberto Bettiol vincitore del Giro delle Fiandre, Elia Viviani in maglia tricolore, Giulio Ciccone che ha conquistato la maglia azzurra alla Corsa Rosa, Valerio Conti che ha indossato la maglia rosa per sei giorni, ma anche Damiano Cima, Cesare Benedetti e Fausto Masnada che hanno conquistato una tappa a testa durante il Giro d’Italia: si ...

