ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ilinsiste nel tentativo di sottrarreal Napoli? Il Corriere dello Sport titola “. Intrigo” e mette in relazione l’interesse del Napoli per tre giovani interessanti dei Blancos e il corteggiamentoCasaper Kalidou. Il quotidiano scrive che il club di Florentino Perez ha già bussato alla porta del Napoli e ha offerto 90per. La risposta di De Laurentiis è stata picche. Ora, però, al Napoli piacciono Theo Hernandez (uno dei primi nomi fatti da Ancelotti per il mercato), Dani Ceballos e Llorente. Può esserci un legame tra le due cose? Non c’è risposta a questa domanda, anche perché De Laurentiis è inflessibile su: non si vende. Per i tre giocatori, invece, il club di De Laurentiis sta sondando il terreno. Del resto quello delè un ambiente che il presidente ha già frequentato quando avviò la fase di ...

RMfan15 : RT @napolista: Il CorSport: “Se il Real Madrid vuole #Koulibaly, deve pagare i 150 milioni della clausola” Il quotidiano scrive dell’inter… - napolista : Il CorSport: “Se il Real Madrid vuole #Koulibaly, deve pagare i 150 milioni della clausola” Il quotidiano scrive d… - lucagran : RT @capuanogio: ?? #Giampaolo ha chiesto al #Milan di prendere Andersen per la difesa e Praet per il nuovo centrocampo. In porta, se il sacr… -