Crac da 4 miliardi per il gruppo Marenco

blogo

(Di lunedì 3 giugno 2019) La Guardia di Finanza di Torino ed Asti ha denunciato 51 persone coinvolte a vario titolo nel fallimento delle società riconducibili a Marco, ex patron del marchio 'Borsalino' nonché 'Re del gas'. Si tratta di unsocietario da oltre 4di euro, secondo in Italia solo al caso della Parmalat di Tanzi.Dalle indagini è emersa una rete di 190 società italiane ed estere, 12 delle quali 'spolpate' e mandate in fallimento. Per ricostruire la situazione è servito un complesso lavoro d'indagine per via dell'esistenza di una complessa catena di partecipazioni societarie, alcune delle quali schermate grazie alla presenza di società con sedi in paradisi fiscali come le Isole Vergini Britanniche, l'Isola di Man, Panama, Malta, Cipro, Liechtenstein e Lussemburgo.La Procura accusadi aver intascato la cifra mostruosa di un miliardo e 130 milioni attraverso dichiarazioni ...

Agenzia_Ansa : Crac da 4 miliardi del gruppo #Marenco, 51 denunciati #ANSA - Corriere : Marenco, l’ex patron Borsalino e il crac da 4 miliardi e 51 indagati - sole24ore : Marenco, per l’ex patron di Borsalino crac da 4 miliardi -