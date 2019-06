Conte verso l' ultimatum a Salvini e Di Maio | «Sono molto determinato»

Giuseppe Conte - il premier verso l'ultimatum a Lega e Cinque Stelle : 'Basta litigare' : Ormai si avvicina sempre di più il momento dell'attesissima conferenza stampa convocata dal premier Giuseppe Conte. Alle 18:15 infatti, anche in diretta streaming su Facebook, il numero uno dell'Esecutivo Lega - Cinque Stelle dirà "cose importanti" ai giornalisti. Secondo alcune fonti di informazione, come ad esempio Repubblica, questa sarà la settimana decisiva per il governo. Infatti se il Carroccio e i pentastellati continueranno a litigare e ...

Governo : Miccichè - ‘si va verso voto anticipato - Conte non riuscirà a fare Finanziaria’ : Palermo, 3 giu. (Adnkronos) - "Si va a votare sicuro. Quando? Dipende solo dal presidente della Repubblica". A dirlo è stato il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, a margine delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione della scherma italiana, rispondendo ai cro

Edoardo Rixi - la sfida a Giuseppe Conte prima della sentenza : "Dimissioni?" - governo verso il ko : Chi si aspettava una "pax" dopo il voto tra Lega e M5s è destinato a restare deluso. Gli attacchi continuano, forse con un'intensità ad ora un poco più lieve. Ma probabilmente è soltanto questioni di tempo, tra poco la guerra riprenderà ad essere durissima. Per esempio sul caso Edoardo Rixi, a proce

Decreti Sicurezza e Famiglia verso il rinvio - stallo governo : Salvini e Conte allo scontro : È lo scontro, l'ennesimo. Ma il baratro sembra ormai a un passo e alle urne manca ancora una settimana. Anche oggi si alza il livello di scontro tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e...

Matteo Salvini - mina sul governo : verso la crisi. Giuseppe Conte sconvolto - il ruolo di Sergio Mattarella : Ad agitare il governo ora ci si mette il decreto sicurezza-bis presentato dalla Lega e da Matteo Salvini. "Una mina", secondo Giuseppe Conte e grillini sulla quale potrebbe davvero cadere l'esecutivo. Luigi Di Maio infatti considera il provvedimento - con cui verrebbe neutralizzato Danilo Toninelli

Antonio Conte verso l’Inter : per i tifosi della Juventus è ‘alto tradimento’ : Si giocano le ultime giornate valide per il campionato di Serie A ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro e la prossima stagione con un incredibile valzer di panchine pronto a scatenarsi. Il nome più caldo è sicuramente quello di Antonio Conte, l’ex Ct della Nazionale è stato avvicinato a diverse squadre anche italiane come Inter, Juve, Milan, Roma, più il Psg. In particolar si parlava di un accordo giù fatto con la ...

Juventus : Allegri verso l’addio - Conte e Inzaghi tra i possibili sostituti : Il divorzio è sempre più vicino, Allegri nei prossimi giorni potrebbe lasciare la Juventus. A spingere su questa ipotesi sono oggi La Repubblica e La Stampa, mentre i giornali di settore come La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport sono meno sicuri del divorzio anche se non escludono la possibilità. L’incontro di cui si parla da settimane ancora non c’è stato e questo fa capire come la situazione sia tesa, il tecnico è ...

Allegri e la Juventus verso la rottura Conte resta vicino all'Inter : L'anno di contratto che resta tra la Juventus e Massimiliano Allegri basterà per discutere, da oggi, sull'accordo per la buona uscita ma non sarà sufficiente per garantirsi ancora un futuro, dopo un ...

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte? : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus, secondo quanto riportato da ...

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte! : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus è quello di Antonio Conte, il ...

Siri - Conte : “In Cdm non andremo alla conta. Lega dice che ho perso ruolo da arbitro? Faccio il premier - è diverso” : A Palazzo Chigi non si voterà sulle dimissioni di Armando Siri. Ne è sicuro Giuseppe Conte, che è tornato sulla vicenda del sottosegretario indagato per corruzione nel giorno in cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo su un’altra vicenda: quella della palazzina acquistata a Bresso con un mutuo accesso da una banca di San Marino. Indagine, quest’ultima, che al momento è senza indagati e ipotesi di reato ma ha ...

Matteo Salvini - la sfida estrema di Conte : "Caso chiuso - vedrete che la Lega...". Il premier verso il burrone : "Per me Siri è un caso chiuso". Se Giuseppe Conte voleva stemperare la tensione con la Lega, forse ha scelto le parole sbagliate. Il premier ha ritirato le deleghe al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, e porrà la questione al voto nel prossimo CdM. Una accelerazione che

Conte ha incontrato Siri : verso la decisione sul sottosegretario indagato? : Sembrava dovesse slittare a oltranza. E invece il faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Armando Siri ci sarebbe già stato. Secondo fonti di maggioranza, infatti, il premier avrebbe incontrato il ...

Stampa Gb : "Sarri verso il Milan - Conte alla Roma" : Maurizio Sarri al Milan? Per la Stampa inglese il futuro dell'attuale tecnico del Chelsea è in Italia . Per i tabloid britannici sembra ormai scontato il divorzio del 'Diavolo' da Gennaro Gattuso. L'...