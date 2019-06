Salvini e Di Maio | la manina dietro la fuga di notizie false Conte telefona

Matteo Salvini e Luigi Di Maio "ai titoli di coda" - la voce su Giuseppe Conte : lunedì dirà se lascia : Così non si può andare avanti. Nel giorno del clamoroso caos sulla lettera di risposta all'Unione europea, che ha visto M5s schierato contro Giovanni Tria e Lega tra note polemiche, stizzite repliche, precipitosi dietrofront e figure di governo imbarazzanti, lo pensano un po' tutti ma qualcuno forse

Di Maio e i 5 stelle traditi dalla Lega di Salvini e da Tria - i grillini furiosi non ci stanno : Continuano le liti dentro il governo, questa volta il problema è la lettera preparata per l’UE che a quanto direbbe Di Maio è stata scritta da Tria e la Lega È caos nel governo per la lettera che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, invierà alla Commissione europea, rispondendo alle preoccupazioni espresse dall’esecutivo comunitario sulla situazione … Continue reading Di Maio e i 5 stelle traditi dalla Lega di ...

Luigi Di Maio : "La risposta alla Ue scritta da Lega e Tria - M5s non sa nulla". Ufficiale : Salvini comanda : "La lettera preparata dal ministro Giovanni Tria con la Lega? Il M5S non ne sa nulla". Luigi Di Maio, capo del Movimento 5 Stelle e ministro di Sviluppo e Lavoro, certifica di fatto la "presa del potere" di Matteo Salvini, che ha imposto la linea al governo sulla risposta alla lettera di richiamo in

Luigi Di Maio offre la testa di Giulia Grillo a Matteo Salvini : cosa si nasconde dietro alla mossa : I rapporti di forza nel governo, dopo le elezioni Europee, sono mutati. Non poteva essere altrimenti dopo il botto della Lega e il tracollo del M5s. Matteo Salvini, pur senza chiedere rimpasti, ha messo in chiaro che ora si deve procedere senza indugi sui punti del programma a lui più cari: autonomi

Scontro Di Maio-Salvini - Sergio Mattarella ipotizza nuove elezioni a fine settembre : Sono cominciati giorni difficili per il governo gialloverde, le cui basi sono state ulteriormente minate dopo la tornata elettorale dello scorso 26 maggio, con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, uscito vincitore e pronto a scoprire le carte in tavola e il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, nel bel mezzo di una bufera che avrà il suo esito in serata, dopo le 20. Oggi, infatti, gli attivisti grillini sono chiamati a ...

Fiducia a Di Maio - fino alle 20 la votazione online : "Basta falsità - Di Battista e Fico per me sono fratelli" | E Dibba ribatte a Salvini : "Lavori e non pensi a me" : Agli iscritti della piattaforma Rousseau il compito di decidere se confermare la Fiducia al capo politico del Movimento.

Grillo difende Di Maio e attacca Salvini : Beppe Grillo oggi, dopo due giorni di riflessione, ha detto la sua sulle elezioni europee e amministrative di domenica scorsa. Lo ha fatto sul suo blog con un post intitolato "Considerazioni post-traumatiche" e ha difeso a spada tratta il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, rendendo evidente di considerare esagerata la decisione dello stesso vicepremier di rimettersi al voto attraverso Rousseau per sapere se restare leader ...

Salvini difende Di Maio - ma c’è un motivo preciso… : Matteo Salvini difende Di Maio, ma sotto c’è un motivo preciso, attaccare adesso il leader 5 Stelle potrebbe essere dannoso per il leader del Carroccio “Se vogliamo che il governo vada avanti non dobbiamo attaccare Di Maio”. Matteo Salvini riunisce i suoi colonnelli all’indomani del trionfo alle elezioni europee – presenti i massimi vertici tra cui il … Continue reading Salvini difende Di Maio, ma c’è un ...

Di Maio rimette agli iscritti il suo ruolo - ma senza di lui Salvini chiuderebbe il Governo : Che le elezioni europee fossero un appuntamento importante anche per la vita del Governo era un dato di fatto. Una tornata elettorale di questo genere, infatti, non poteva non avere ripercussioni anche sull’Esecutivo che si regge su un contratto di Governo siglato dai due leader di due partiti che erano avversari nella campagna elettorale per le politiche del 4 marzo 2018 e che lo sono stati anche alle europee. La netta affermazione di Salvini e ...

Conte incontra Salvini e Di Maio. Ecco come è andata : Il Premier Giuseppe Conte ha incontrato stamattina i due vicepremier Di Maio e Salvini, per capire come affrontare il futuro in virtù dell’esito delle elezioni europee. Ha dimostrato, come suo solito, molta tranquillità. Tranquillità che è trapelata anche da un post comparso su Facebook pochi minuti fa, nel quale descrive gli incontri: Ho incontrato questa mattina, dapprima il Vicepresidente Salvini e successivamente il Vicepresidente Di ...

Governo - Salvini : “Di Maio delegittimato dal voto su Rousseau? Si esprimano iscritti M5s. Mi interessa lavorare” : In attesa che il M5s decida se confermare Luigi Di Maio come capo politico con il voto su Rousseau degli iscritti, dopo la sconfitta alle Europee, è il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini a rivendicare: “Governo appeso alla decisione su Di Maio su Rousseau? In democrazia se i 5 Stelle vogliono sentire la base…Di Maio delegittimato dal voto sarebbe un problema per il Governo? Lasciamo scegliere gli iscritti del ...