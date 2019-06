Roma | perdita d’acqua su carreggiata in centro | strada chiusa

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Una grossad’acqua si è verificata nella notte in via Gregorio VII, in zona San Pietro, aldi. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del Gruppo Prati. Il tratto diè stato momentaneamente chiuso. Si ipotizza che l’allagamento, che avrebbe danneggiato il mantole, sia stato causato dalla rottura di una tubatura. Sono al lavoro i tecnici per risolvere il problema. Successivamente verranno rimossi detriti e fango finiti in. L'articolod’acqua suinMeteo Web.

