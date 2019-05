Pronostico Cadiz vs Extremadura | Segunda Division 02-06-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di sabato 1 giugno 2019), 41^ giornata, analisi edi, domenica 2 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Ilper centrare i playoff, l’per concludere al meglio la propria stagione che li ha visti salvarsi in anticipo. Il 41° turno dimette di fronte due squadre in lotta per obiettivi diversi, con tutta la pressione a carico dei padroni di casa sesti, a pari punti, ma in vantaggio per via degli scontri diretti, nei confronti del Deportivo La Coruna. All’andata vinse l’per 2-1.Come arrivanoed?Ilnon conosce la vittoria dallo scorso 21 aprile, quando vinse con il Numancia per 2-1. Arriva all’appuntamento di domenica appaiato in classifica con il Deportivo, a causa dei cinque pareggi collezionati nelle ultime cinque giornate, affrontando in quattro le prime sei ...