Mestre, esplode furgone panini:4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite a Marghera (Venezia) nell'esplosione di unper la vendita di. L'esplosione è stata preceduta da un incendio, domato dai Vigili del Fuoco. Da stabilire quali siano state le cause che hanno dato luogo all'incendio che ha poi fatto espldoere una delle bombole di gpl che alimentavano i fornelli del furgoncino. Isono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale di: non sono in pericolo di vita anche se due di loro sono in condizioni serie.(Di sabato 1 giugno 2019)