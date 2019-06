I tifosi della Juventus non perdonano Conte | cori e insulti contro l’allenatore

Idea Mihajlovic per la panchina della Roma - i tifosi insorgono : “sporco serbo - la città ti schifa” : Alcuni tifosi della Roma hanno scritto su un muro della Capitale una scritta razzista nei confronti di Mihajlovic ‘Mihajlovic sporco serbo, Roma ti schifa‘. E’ la scritta firmata dal gruppo ultras ‘Fedayn‘ apparsa questa mattina su un muro della Capitale. Si tratta di una risposta alle indiscrezioni che vorrebbero Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna, come possibile sostituto di Claudio Ranieri ...

L’Inter ufficializza Conte - i tifosi della Juventus insorgono : lanciata una sorprendente petizione : Un tifoso bianconero ha lanciato su change.org una particolare petizione che vede come protagonista il nuovo allenatore dell’Inter L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non è affatto piaciuto ai tifosi della Juventus, considerando cosa ha rappresentato per la storia bianconera l’allenatore pugliese. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Un vero e proprio tradimento per la maggior parte dei supporters del ...

Pallotta : «tifosi della Roma - vi chiedo scusa per gli errori. Ma faremo una Grande Roma» : E’ lunghissima la lettera con cui Jim Pallotta si rivolge ai tifosi della Roma, “ovunque siano”. La Roma l’ha pubblicata sul suo sito ufficiale. Il presidente si dice più deluso di tutti e arrabbiato per come sono andate le cose alla squadra negli ultimi 18 mesi. “Mi dispiace per gli errori che abbiamo commesso, uno di questi si è rivelato molto grave a livello sportivo. È stato probabilmente uno dei più grandi ...

“Togliete la stella di Antonio Conte dallo stadio della Juve” : i tifosi bianconeri lanciano una petizione dopo la firma con l’Inter : “Togliete la stella di Antonio Conte dallo Juventus Stadium”. È la petizione lanciata su change.org da un tifoso bianconero che si fa chiamare Buddy Guy Black&White e che in poche ore ha raccolto migliaia di sostenitori. Il motivo? Antonio Conte ha firmato con l’Inter e dalla prossima stagione sarà lui il nuovo allenatore della squadra milanese. Una notizia che molti juventini hanno visto come un vero e proprio ...

"Togliete la stella di Conte dallo stadio della Juve". tifosi bianconeri lanciano petizione : “Togliete la stella di Antonio Conte dallo Juventus Stadium”, è il grido di parte della tifoseria bianconera, determinata ad eliminare il nome del ct dal Cammino delle Stelle realizzato nello stadio per celebrare i 50 personaggi più rappresentativi della squadra torinese. Il motivo? L’incarico di nuovo allenatore dell’Inter.Nella “walk of fame” bianconera ci sono i più grandi: da ...

Antonio Conte all'Inter - rivolta dei tifosi della Juventus : "Via la stella dell'Allianz Stadium" : L'approdo - ora è ufficiale - di Antonio Conte all'Inter fa infuriare i tifosi della Juventus, di cui il mister è stato simbolo in campo e in panchina. Così, tra i tifosi, monta la protesta. Uno di loro si è addirittura spinto a lanciare una petizione online sul sito change.org, in cui chiede la rim

Conte all'Inter - manca solo l'ufficialità : i tifosi della Juventus non la prendono bene : manca solo l'ufficialità ma è ormai certo che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico del Chelsea potrebbe essere annunciato ad ore visto che sabato sarà a Madrid, allo stadio Wanda Metropolitano, in occasione della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, insieme all'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, il presidente, Steven Zhang, e, probabilmente, il patron di ...

Cittadella - è febbre Serie A : tifosi in fermento - si sogna una storica promozione : Per la prima volta in finale playoff di Serie B, per la prima volta la concreta possibilità di toccare con mano la Serie A. Cittadella ci crede, e sogna. In città non si parla d’altro, i 20 mila abitanti sono in fibrillazione per la doppia sfida contro il Verona. Il Tombolato è già sold out: sugli spalti ci saranno oltre 7 mila tifosi, di cui 1.400 da Verona. Riguardo all’ipotesi di allestire un maxischermo in centro storico, ...

Euforia Atalanta - tifosi e calciatori in festa : si canta già sulle note della Champions [FOTO E VIDEO] : 1/32 Foto Paola Garbuio/LaPresse ...

“Ferrero fuori dai coglioni” : contestazione dei tifosi della Sampdoria : Massimo Ferrero contestato dai tifosi della Sampdoria che auspicano una cessione societaria da parte del presidente La curva della Sampdoria ha diffuso un volantino prima della gara contro la Juventus, spiegando la propria contestazione contro la proprietà targata Massimo Ferrero. Ecco il contenuto di tale volantino, Ferrero contestato prima, durante e dopo l’incontro: “Tra 45 minuti il campionato sarà terminato. Alcuni mesi fa ...

Lettera De Rossi ai tifosi della Roma : «Mettete da parte la vostra rabbia» : Daniele De Rossi affida a una Lettera pubblicata sul sito ufficiale del club, il suo pensiero alla vigilia della ultima partita in giallorosso che si giocherà domani contro il Parma. Ecco la...

Inter-Empoli - l’ultimatum dei tifosi : il durissimo comunicato della Curva Nord : ”Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i coglioni”. E’ questo l’inizio del messaggio della Curva Nord dell’Inter alla squadra nerazzurra, in vista del decisivo match di campionato contro l’Empoli che potrebbe portare la qualificazione in Champions League. ”Noi daremo tutto per sostenere l’Inter ma se fallirete l’obiettivo, la battaglia non sara’ piu’ per allontanare ...

[FOTO] – I tifosi della Lazio omaggiano De Rossi con uno striscione : I tifosi della Lazio, nel corso della gara contro il Bologna, hanno esposto uno striscione su De Rossi. L’annuncio dell’addio di De Rossi alla Roma non ha lasciato indifferenti nemmeno i tifosi della Lazio. Nel corso della gara contro il Bologna la Nord ha esposto uno striscione che ha voluto rendere omaggio al capitano della Roma: “La Nord saluta De Rossi, fiero ed irriducibile nemico sul campo”. Potrebbe ...

Formula 1 - i tifosi della Mercedes sognano l’en plein : Toto Wolff però interviene a gamba tesa : Interrogato sulla possibilità di vincere tutte le gare in calendario, Toto Wolff ha chiesto di mantenere i piedi ben piantati a terra Cinque doppiette in cinque Gran Premi, la Mercedes vola in questo inizio di Mondiale di Formula 1. Hamilton e Bottas si sono divisi i successi, con il britannico avanti 3-2 dopo essersi imposto a Barcellona. photo4/Lapresse Una superiorità netta che, tuttavia, non spinge Toto Wolff a rilassarsi, anzi lo ...