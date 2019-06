huffingtonpost

(Di sabato 1 giugno 2019) La leader di Fdi Giorgiaalla parata militare ai Fori Imperiali, ma leiunin, riservata alle cariche istituzionale non politiche. Lo fanno sapere fonti della Difesa. “In merito a quanto dichiarato oggi dall’onorevole Giorgiain un post pubblicato sul suo profilo Fb - indicano le fonti - si precisa che alla segreteria dell’onorevole, dietro esplicita richiesta della segreteria stessa, sono stati consegnati diversi inviti per partecipare alle celebrazioni del 2. Inviti ritirati stamani dai suoi collaboratori. Altri inviti, più di un centinaio, come da protocollo, sono invece stati consegnati agli uffici preposti della Camera dei Deputati affinché i parlamentari che lo desiderassero potessero fare esplicita richiesta e sedere nelladedicata a ospitare deputati e ...

cardella42 : RT @GVNVNCR: '2 giugno, la parata delle defezioni I generali: no a chi umilia i soldati E Meloni: sono stata esclusa' Certo che i grillini… - Ventoveloce : 2 giugno, la parata delle defezioni. I generali: no a chi umilia i soldati. E Meloni: io esclusa - poetazzo : RT @HuffPostItalia: 2 giugno: Meloni è stata invitata, ma voleva un posto in tribuna presidenziale -