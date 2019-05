Uomini e Donne la scelta di Angela Nasti è stata tarocca i social esplodono

Uomini e Donne - Tina snobba il GF 16 e Barbara D'Urso : 'Diamo la linea a Il Segreto' : Come mai Tina Cipollari non ha mai nominato il Grande Fratello in diretta Tv? È questa la domanda che si stanno facendo la maggior parte dei telespettatori quando si sono accorti che la vamp ha concluso le puntate di Uomini e Donne di questi giorni dando la linea a Il Segreto. Nonostante Maria De Filippi le abbia ricordato che dopo il loro format c'è la striscia quotidiana del reality condotto da Barbara D'Urso, la bionda opinionista ha fatto ...

Gossip Uomini e Donne - Giulio : la reazione dopo il no di Giulia : Uomini e Donne: Giulio Raselli rompe il silenzio sui social Oggi è andata in onda l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. Una puntata dedicata interamente alla scelta di Giulia Cavaglià, la quale ha deciso di iniziare una storia d’amore con Manuel Galiano. E questa decisione non ha certamente fatto piacere a Giulio Raselli, il quale non ha nascosto tutta la sua delusione. E dopo poche ore da questo evento, il giovane ex ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari ’si dimentica’ di Barbara D’Urso e del GF : Tina Errare è umano, perseverare è diabolico. Tina Cipollari, durante il tris di dirette di Uomini e Donne, sembra aver accusato uno strano vuoto di memoria. Ma andiamo per gradi. Mercoledì, al termine della scelta di Angela, la De Filippi invitava Tina a salutare il pubblico e a dare la linea al programma che sarebbe seguito. La Cipollari passa la staffetta a Il Segreto, ignorando la striscia del Grande Fratello, a panino tra il dating show e ...

Uomini e Donne - tra le coppie di questa edizione Lorenzo e Claudia - Andrea e Natalia : Sono ben otto le coppie che si sono formate quest'anno negli studi di Uomini e Donne: tra scelte nel Castello e fidanzamenti in diretta su Canale 5, tutti i protagonisti del Trono Classico hanno avuto il lieto fine che sognavano. Oggi, al termine della stagione del dating-show, è toccato a Giulia Cavaglià prendere la sua decisione finale: la torinese, esattamente come è accaduto ad Angela Nasti e ad Andrea Zelletta nei giorni scorsi, ha avuto un ...

Istat : in Italia la vita media è 84 - 9 anni per le donne e 80 - 6 per gli Uomini : Secondo l’ultimo report pubblicato dall'Istat, nel nostro Paese si riduce il divario tra la vita media delle donne e quella degli uomini. Quello che invece permane sono le differenze nei vari territori. Nella città metropolitana di Napoli la vita media è di 80,7 anni (ultima posizione) mentre a Firenze e Treviso (al vertice di questa classifica) è di 84,0 anni: ben 3,3 anni in più. In generale nelle regioni del Nord i cittadini hanno ...

Uomini e Donne : La Scelta di Giulia Cavaglia! : La terza e ultima Scelta di questa stagione di Uomini e Donne riguarda Giulia Cavaglia. La tronista sembra molto convinta della sua decisione. Ecco chi è la Scelta di Giulia! Terza e ultima Scelta a Uomini e Donne, che è arrivato oggi al termine della stagione. Dopo Angela Nasti che ha scelto Alessio Campoli, e Andrea Zelletta che ha scelto Natalia Paragoni, ora è la volta di Giulia Cavaglia, la quale dovrà decidere con chi fidanzarsi tra i suoi ...

Clarissa e Federico sposi : il gesto di Maria De Filippi a Uomini e Donne : A soli due anni dall’inizio della loro storia, nata a Uomini e Donne quando lei era sul trono, il sogno d’amore di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è diventato realtà. Giovedì 30 maggio i due si sono sposati e con una cerimonia nuziale da favola, nella splendida cornice del duomo di Capua per poi proseguire con un ricevimento privato a Caserta. I due giovani, che da tempo ormai hanno lasciato l’Italia per trasferirsi ...

Uomini e Donne - bomba di Maria De Filippi su Gemma Galgani : nuova trasmissione - battuta rivelatrice : Gemma Galgani e il nuovo fidanzato Mario potrebbero essere i nuovi concorrenti di Temptation Island. E a dirlo è stata proprio Maria De Filippi durante l’ultima puntata di Uomini e Donne con la scelta di Giulia. Parlando con Tina la conduttrice parlando con Tina ha affermato: "Quest’anno Gemma va in

Cristian Imparato commenta le scelte di Uomini e Donne : “Io non…” : Uomini e Donne: Cristian Imparato fa una riflessione sulle scelte Cristian Imparato è uno dei concorrenti che più ha fatto discutere durante quest’edizione del GF 16, forse per i suoi modi a volte un po’ troppo schietti, ma non ha mai nascosto di essere un gran romanticone. Pochi minuti fa, infatti, il cantante di Barbara d’Urso ha commentato le scelte di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su ...

Uomini e Donne : Angela e Alessio si conoscevano già? Parla la Mennoia : Angela Nasti e Alessio Campoli di UeD si sono messi d’accordo? La Mennoia smentisce La scelta di Angela Nasti, anche a distanza di giorni, pare davvero continuare a far discutere. Il motivo? Dapprima la tronista è stata accusata di aver fatto la scelta con la testa, e successivamente in molti sui social hanno iniziato a dire che Angela e Alessio si sarebbero già conosciuti tempo fa, facendo clamorose insinuazioni. E dopo tanto Parlare di ...