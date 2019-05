Sky Q festeggia 1 milione di utenti

tvzap.kataweb

(Di venerdì 31 maggio 2019) Skyundi clienti che ha già scelto Sky Q. L’innovativa esperienza di visione targata Sky è entrata nella quotidianità di numerose famiglie, reinventando completamente il modo di vivere la TV. In tantissimi continuano a sorprendersi per tutto ciò che possono fare con Sky Q, come controllare la TV con la voce, guardare i programmi preferiti in ogni stanza della casa, interrompere la visione e riprenderla su qualsiasi schermo, seguire i suggerimenti su cosa vedere in base ai propri gusti, e sfruttare al massimo il televisore con la definizione del 4K HDR. A un anno e mezzo dal lancio, Sky Q ha quindi raggiunto undi famiglie ed è sempre in evoluzione grazie alle tante funzionalità che lo arricchiscono continuamente. Grazie al Multiscreen Wireless, Sky Q ha trasformato la casa di coloro che lo hanno già provato in un ambiente perfettamente integrato su tutti gli ...

